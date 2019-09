No hay solución para pagos

Ibarra. Preocupación e incertidumbre se plasmaron en los representantes de las entidades que pertenecen al Mies ya que aseguraron que no reciben el pago desde hace cinco meses. Ayer mantuvieron una reunión para poder tener respuestas positivas por parte de autoridades competentes pero no fue así ya que no llegaron a ningún acuerdo.

Preocupación. “Estoy aquí para dar la cara como institución, nosotros somos la entidad contraparte de todos ustedes y decirles que de acuerdo al convenio firmado debían presentar los documentos para el segundo desembolso del 15 de julio al 30 de julio, así lo han hecho la mayoría de instituciones, no es que son cinco meses que no están en pago”, dijo Elena Larrea, directora distrital del Mies.

Acotó que como Mies han realizado todas las gestiones necesarias, y que son pagos que están pendientes a partir del 30 de julio, es decir están en situación de impagos de agosto y septiembre.

Larrea aseguró que espera que esta situación se solucione lo más pronto posible. Mencionó que el Mies trabaja con 64 entidades cooperantes en diferentes modalidades de servicio y se tiene cancelado a la mayoría.

“No puedo decir exactamente un número pero estamos haciendo la gestión para que todos estén al día”.

Sin embargo, Juan Francisco Santacruz, presidente de la Fundación Cristo de la Calle, contó que tienen una gran preocupación ya que van al quinto mes de falta de pago por parte del Mies. “Nuestra necesidad son apremiantes, sobre todo porque atendemos a niños, niñas y adolescentes, es importante que el señor presidente nos escuche y no demore demasiado el pago”.

Informó que ya no se cuenta con fondos para alimentación, para el pago a proveedores ni para los trabajadores.

Dijo que en la reunión que se realizó no han tenido ninguna respuesta, y que lo único que les han manifestado es que están haciendo todas las gestiones.

Julia Casanova, psicóloga clínica, presta sus servicios al asilo de ancianos Carmen Ruiz de Echeverría, enfatizó que las hermanas hacen todo lo posible por mantener a los adultos mayores,

“La tienda de la esquina, los proveedores, las farmacias ya no nos quieren dar más crédito, inclusive los mismos trabajadores estamos buscando otros trabajos en otros sitios”.

En este asilo existen un terapista físico, terapista ocupacional, médico general, psicóloga clínica, enfermeros, personal de limpieza, de cocina, chofer y 30 adultos mayores que están sin pago.