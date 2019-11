Niegan ingreso de mascotas en

Ibarra. Andrea Quilumba, acostumbraba a pasear todas las mañanas a sus mascotas, Connie y Jack, en el parque del Avión, conocido ahora como, Polide-portivo Cultural y Recrea-tivo “Héroes del 41”, sin embargo dejó de hacer esa actividad, pues le cerraron las puertas.

Al igual que ella varias personas que visitan estos escenarios con sus caninos han tenido los mismos inconvenientes.

“Hace algunos meses paseaba a mi mascota con normalidad, obedeciendo lo que me pedían al pie de la letra, como por ejemplo llevar una funda plástica para recoger sus necesidades y mantenerlo siempre con su collar. Mi perro es de raza grande y por la cercanía lo llevaba ahí” dijo, Rous Beltrán moradora de la zona.

Sin embargo hace algunos días la entrada a mascotas fue prohibida sin dar detalles e información. “Llegué alrededor de las 16:00 y me negaron el ingreso. Fui con mis perritos a pasear y me lleve con esta sorpresa, es más me trataron groseramente y no solo a mí, poco tiempo después vi una publicación en Facebook de una chica a la que le había pasado lo mismo” mencionó, Carolina Vargas quien visitaba el polideportivo de Los Ceibos.

Ante esto Patricio Arcinie-gas, Director de Deportes y Recreación del Municipio de Ibarra, quién se encuentra a cargo de los polideportivos de la ciudad, dijo que junto a los presidentes han decidido establecer estas políticas de no dejar entrar a los canes a estos lugares.

En la ciudad de Ibarra existen 41 polideportivos, cada uno administrado por las directivas barriales, es decir que ellos manejan todo lo que pase en los parques, haciéndoles responsables directos.

Esta política fue establecida y se cumple al pie de la letra en todos los escenarios deportivos.

Explicación. “El motivo de negar la entrada a las mascotas es prevenir inconvenientes con la ciudadanía. Existen perros que son agresivos que pueden morder a los niños y a las personas, de igual forma las mascotas defecan ahí, y las personas no tienen la cultura de recoger los desechos de los perritos y poner en la basura, por esta razón queremos que las mascotas no ingresen, porque estos lugares son para las familias”, dijo Patricio Arciniegas.

Se conoció que tienen pensando poner letreros sobre el uso correcto de las canchas y la prohibición de mascotas en los polideportivos de Ibarra.

Con esto lo que quieren es dar a conocer a la ciudadanía de que los polideportivos están hechos con el fin de realizar deporte y fomentar la recreación para niños, jóvenes, adultos y mayores.

De igual forma Patricio Ar-ciniegas cuenta que cuando las personas tienen alguna denuncia, un miembro de los directivos barriales se acerca a explicar el motivo y las causas de por qué no les permiten el ingreso a las mascotas.

Para el funcionario hay zonas adecuadas. “En Ibarra tenemos espacios para que la gente juegue con sus mascotas y los lleven tranquilamente como La Loma de Guayabillas o el Parque Ciudad Blanca” recalca Pa-tricio Arciniegas.

Reacción. Para algunos activistas de animales esto ha causado indignación como asegura Candy Rosero miembro de BandiDog.

“Prohibir el ingreso a las mascotas a los polideportivos es una medida un poco descabellada, estos animalitos no hacen nada, ellos necesitan salir, se supone que estos parques son públicos en donde va toda la familia incluyendo las mascotas. Si se trata de conservar estos lugares debemos responsabilizarnos todos, las personas son las culpables, nosotros hemos planteado ideas para que se realicen campañas en busca de concientización de toda la gente para que no solamente se recoja los desechos de los caninos en los parques sino también en las calles, pero por ningún motivo impedir la entrada a estos animalitos”, dijo.

De igual forma algunos ciudadanos han reaccionado ante estos hechos.

“No solo nosotros como personas tenemos derechos también nuestras mascotas y no todos podemos dirigirnos a los espacios aptos para mascotas. Cuando salgo con mi perrita llevo funda de limpieza y agua”, dijo Anny Cruz ciudadana.