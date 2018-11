1 781 causas violentas contra la mujer se registran en Imbabura en lo que va de 2018

Ibarra. “Mi historia comenzó cuando me casé. Tenía 17 años. Aparentemente mi pareja era una persona tranquila, pero eso cambió. La primera vez que me golpeó fue porque insistí en ir a una reunión familiar. Cada vez las agresiones aumentaban, me sacaba sangre del rostro y me dejaba marcas en todo el cuerpo, pero lo más grave era el daño psicológico que me estaba haciendo. Luego de dos años y nueve meses de maltratos me cansé y denuncié”. Esta es parte de la historia de una mujer que pidió ser no identificada. Ella logró poner fin al maltrato físico por su pareja.

Como ella, cientos de mujeres que día a día viven un verdadero infierno, pero por temor no denuncian y callan.

Hoy se conmemora El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y los diferentes colectivos en la provincia organizaron diferentes eventos desde foros hasta marchas. Por ejemplo en Cotacachi el Municipio inició 16 días de activismo que son parte de una campaña de violencia contra la mujer.

Estadísticas. Según la Policía Nacional los índices de femicidio en lo que va del 2018 han disminuido en comparación al 2017, de 89 a 51 eventos, es decir el 42,7%; en la misma línea. Dos de esos casos dos pertenecen a Imbabura.

Este año hasta la Fiscalía de Imbabura llegaron dos denuncias de femicidio, término que se designa a los casos de asesinatos cometidos en contra de mujeres.

Uno fue de forma tentativa, es decir que no fue comprobado y la otra fue consumada, es decir violencia extrema de género (asesinato). Para la oficial Silvia Araque, del Departamento de Violencia Intrafamiliar (Devif) de la Policía Nacional, la campaña denominada ‘Yo Vivo sin Violencia’ sirve para sensibilizar y empoderar a las mujeres y de esa forma terminar con la cultura del silencio y culpabilidad.

De acuerdo a las estadísticas en Imbabura la mayor violencia a la mujer es la piscológica. Existen desde enero hasta la fecha 1083 casos de ese tipo. La violencia sexual es la segunda causa con mayor número de denuncias, pues hay 433 que abarcan violaciones, acoso y abuso. La agresión física ocupa el último lugar con 51 casos.