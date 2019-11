$!Moradores de Los Soles en pie de lucha

Ibarra. El sábado por la tarde, moradores del barrio Los Soles en San Antonio de Ibarra, demostraron indignación y rechazo ante la pretendida expropiación de aproximadamente 29 hectáreas de terrenos del sector “El Trapiche”, evidentemente productivos para construir, hipotéticamente en ese lugar el nuevo mercado Mayoristas de Ibarra.

Pero, a más del descontento de las casi 50 familias que se sienten afectadas por este decisión municipal, también se demostró unidad para oponerse a lo que calificaron de un malhadado proyecto.

Productivos. Se ha dicho que estas son tierras pedregosas, cuando en realidad es todo lo contrario, se trata de terrenos productivos de aguacates, maíz, tomates, frutas, hortalizas, verduras y una variedad de árboles que serían destruidos para ahí levantar una estructura de cemento, se quejaron.

No se socializó. Los dirigentes Pedro Loyo, Luis Campaña y señora Jessy Tusa, quienes hablaron con diario EL NORTE, se mostraron sorprendidos por una publicación de inicios de noviembre en la que se habla de una “Declaratoria de utilidad pública con fines de expropiación y ocupación inmediata”, cuando en verdad, dijo el arquitecto Pedro Loyo, la participación ciudadana no se ha realizado, la democratización y socialización del proyecto tampoco, con ninguno de los propietarios.

Lo que exigen los propietarios de estas áreas de terreno es que haya respeto y se reubique el proyecto a otro sitio, debido a que son tierras productivas que sostienen a las familias “y de aquí salen productos de primera necesidad para cubrir las necesidades del cantón Ibarra y la provincia de Imbabura”, señalaron los propietarios preocupados.

Alcaldesa los dejó plantados. Esta tarde (sábado anterior) estaba previsto una reunión en el sitio con la alcaldesa Andrea Scacco, pero no asistió, lo cual fue calificado como “otra manera de no atender un pedido prioritario y de un tema tan sensible de nuestro sector”.

Solo se hicieron presentes funcionarios del equipo técnico municipal que no intervinieron ante los vecinos del lugar.

Ellos se contradicen porque hablan ahora de 10 hectáreas cuando se indica claramente que son 29 hectáreas, “lo cual para la construcción de un mercado es exagerado”, dijo el arquitecto Pedro Loyo, dirigente de los posibles afectados.