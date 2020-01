Moradores de El Trapiche siguen en protesta por el Mercado Mayorista

Ibarra. Como “una negativa total” calificaron la actitud que han recibido los moradores de El Trapiche de San Antonio por parte de Andrea Scacco, alcaldesa de Ibarra, tras los intentos de expresarle su preocupación por la expropiación de sus terrenos, para la construcción del Merca-do Mayorista. Ayer, realizaron una marcha pacífica, sin embargo, no obtuvieron resultados ya que no fueron atendidos.

Se niegan. “Se quiere condenar a 30 hectáreas bajo el pretexto de desarrollo. No. En este momento vemos que el cambio climático ha afectado al mundo. El sol hasta hace días atrás fue tema de debate mundial y cuando no haya agua qué va a hacer la ciudadanía, cuando no haya alimentos. Entonces por eso nosotros decimos que el derecho al agua, a la vida y a la tierra no es negociable”, dijo Luis Nogales, morador afectado.

Acercamientos. En cuanto al apoyo por parte de Marco Antonio Hadathy, vicealcalde de Ibarra, el presidente de la Asociación El Trapiche, Pedro Loyo, dijo que conocen sobre las gestiones que él está realizando, aunque explicó que a pesar de que han intentado tener acceso al Concejo Municipal, no ha sido posible.

“Queríamos que nos concedan la Silla Vacía en la reunión del Concejo pero no se ha logrado”, enfatizó.

Agua de riego. José Fuentes, presidente de las Juntas de Aguas El Trapiche, expuso otra de las razones por las que no están de acuerdo con la decisión y tiene que ver con una lucha que han tenido durante varios años para lograr el agua de riego. “Eran tierras que no tenían agua y ahora tenemos lo suficiente para producir un sinnúmero de productos que llegan a los ibarreños. Eso se quiere destruir y todos sabemos que el agua es vida”, dijo.

Acciones legales. En vista de los intentos fallidos, Nogales explicó que emprenderán acciones legales. “La Alcaldesa de Ibarra es la que está llevando a cabo todos los procesos, y es ella la que debía respetar todos los procedimientos técnicos, jurídicos, legales, ambientales y sociales, pero no ha respetado”, explicó.

Y añadió que no se encuentran en pelea con el GAD Parroquial de San Antonio, que expresó el apoyo a la iniciativa de la construcción. “Coincidimos en algo con ellos, en que se debe respetar los procedimientos técnicos. Esta resolución ha sido fraudulenta por cuanto no se pidió la certificación presupuestaria el 23 de octubre, ellos nos hacen aparecer como el 25 de noviembre y con cargo al presupuesto del 2020, es decir, tiene nulidad absoluta”, detalló.

Tras pasar algunas horas frente al edificio municipal, los moradores expresaron aún más su descontento aunque también comentaron que su lucha continuará pues no están dispuestos a ceder sus propiedades.

El 23 de octubre de 2019 les llegó la resolución 617, en la que se anuncia la construcción de este centro de expendio que afectará a 28.6 hectáreas.

Los moradores afirman que no se oponen al proyecto, sino que exigen que se reubique.

En una entrevista previa, Nogales indicó también que no hay transparencia en la actual administración municipal, porque no hay socialización del proyecto. “No hay costos de infraestructura, arquitectónica, estructural, hidrosanitaria, adecuaciones”, afirmó.