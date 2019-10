Monseñor Onofre: “Hay derecho a la protesta pero sin violencia”

Ibarra. Lastimosamente las medidas económicas que se adoptan, siempre golpean a la clase más pobre, pero también es doloroso contemplar las escenas en donde el pueblo lucha contra el mismo pueblo”, dijo monseñor Iván Onofre, Vicario General de la Diócesis de Ibarra.

La autoridad de la iglesia católica imbabureña, ratificó el planteamiento de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana de ofrecerse como mediadora para detener un conflicto generado a raíz de las medidas económicas del actual gobierno.

Es doloroso mirar cómo la población manifestante es reprimida, pero también a militares y policías golpeados, como iglesia no podemos estar con los unos o los otros, porque todos somos hijos de Dios, señaló Onofre.

Derechos. En la doctrina social de la iglesia sí se contempla el derecho a la huelga, pero en ninguna parte se anima a los desmanes que se han estado produciendo, justificando con el paro, señaló monseñor Iván Onofre, al añadir que “tenemos derecho a protestar cuando vemos que algo está siendo injusto, a levantar nuestra voz cuando el pueblo es oprimido, pero a lo que no tenemos derecho es a a la violencia, a dañar la propiedad pública y privada, no tenemos derecho a agredir a la gente que no se suma”.

Respeto. Tenemos que aprender a respetar el pensamiento del otro, lastimosamente hay grupos pequeños que se han aprovechado de la situación, dijo el Vicario.