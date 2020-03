Medidas económicas generan reacciones de diversos sectores

Ibarra. Las medidas económicas que el Gobierno aplicará para enfrentar la crisis, generada por la caída del precio del crudo y los problemas del coronavirus, crearon preocupación entre los ciudadanos.

No se rompe el ciclo. Anderson Argothy, docente y analista económico, comenta que estas medidas no serán un aporte significativo para la situación del país porque “son unas medidas procíclicas, es decir, no rompen el ciclo perverso en el cual ha entrado la economía ecuatoriana”.

Menos ingresos. Explica que esto se debe a que fundamentalmente se habla de una reducción del tamaño del Estado, gasto e inversión pública, además de una caída de los salarios del sector público a través de las contribuciones, lo que generaría una contracción en la economía. “Es decir, la gente deja de gastar porque tiene menos ingresos y por lo tanto afecta aún más la economía en su conjunto”, señaló y añadió que no son unas medidas que van a sostener o peor aún recuperar la situación en la que ha entrado el Ecuador.

El ministro de Finanzas de Ecuador, Richard Martínez, dijo que se espera recaudar de los servidores públicos unos USD 26 millones, producto de una contribución temporal que tendrá que ver con los rangos de salario que perciben.

Para Ángela Arias, empleada pública, esta no es una buena decisión ya que considera que muchos sectores, como el de turismo, se verán afectados. “Ahora me pregunto muchas cosas. Por ejemplo, se incentiva el turismo interno con una Ley de Feriados y si tenemos menos ingresos ya no podremos salir. Hay cargos en donde se gana exhorbitantes cantidades y considero que desde ahí se debe recortar incluso personal porque no hay necesidad”, señaló.

Vehículos. Otra propuesta es que aquellos ciudadanos que tengan vehículos avaluados en más de 20 mil dólares paguen una contribución del 5% sobre el avalúo. Argothy dice que la recaudación sería de aproximadamente 380 millones de dólares al año. “No es una cantidad demasiado cuantiosa, sin embargo, pensemos en cuánto vale una camioneta Chevrolet Luv Dmax, esto sería en torno a los 26 o 30 mil dólares. ¿Pero quién usa este tipo de camionetas? Las usan también productores agrícolas, entonces no son vehículos de lujo y son usados para trabajo. En ese sentido estaríamos fallando y nuevamente estaríamos metiéndole la mano a los bolsillos de los ecuatorianos que están invirtiendo sus recursos”, explicó.

Con esto concuerda Wilson Suárez que tiene un vehículo de 22 mil dólares. “Las personas hacemos un esfuerzo para comprarnos un automotor que nos permita sacar nuestros productos. Yo la uso en mi empresa de productos lácteos. Yo no me considero millonario, lo que hago conlleva mucho esfuerzo y doy plazas de trabajo. A veces nos las vemos muy difíciles, incluso con pérdidas y aunque sea dar USD10 más, en ocasiones es demasiado difícil”, opinó.

Alternativas. Para el analista económico algunas de las alternativas que permitirían mayor igualdad, sería un impuesto al Patrimonio o un impuesto a los Activos, es decir, que si los Activos son superiores al Patrimonio se paga en función del primero y viceversa.