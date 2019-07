Más de 5 mil niños se atienden cada mes en el IESS

Ibarra. El hospital general Ibarra del IESS, de segundo nivel, cuenta con 30 especialidades. De estas, entre las que más demanda tienen son Pediatría y Neonatología. Como promedio general, son 5 600 niños que se atienden mensualmente en esta casa de salud.

Problemática. El problema de saturación se debe a que este hospital se creó para atender a la ciudad, sin embargo, en la actualidad la atención se amplió a toda la zona 1.

Por esta razón Rubio comentó que se encuentran realizando informes con el objetivo de que la casa de salud sea intervenida integralmente.

Dos áreas. Gabriela Rubio, directora administrativa del hospital, comentó que en el área de Neonatología se da cobertura a bebés entre 0 a 28 días y en Pediatría desde los 29 días hasta los 14 años. En la primera área se cuenta con una capacidad de cinco cunas para cuidado crítico y seis para cuidado intermedio con 3 neonatólogos. En la segunda área son 28 camas en hospitalización y cinco en urgencias con cinco pediatras. Con esto se da cobertura a pacientes que llegan de la zona 1 y parte de Pichincha, además de pacientes que llegan desde el Ministerio de Salud Pública.

Alta demanda. Marcelo Gómez, director médico del hospital, dijo que el hospital tiene una alta demanda. “En los primeros cinco meses de esta año, en el área de emergencia pediátricas, hemos atendido a 12 500 niños, lo cual habla de 2 500 a 2 800 pacientes mensuales, lo cual es una cifra bastante alta para cualquier hospital”, detalló.

Hacen esfuerzos. Gómez también destacó que el hospital no solo maneja patologías que en teoría le correspondería al nivel 2 de atención. “Estamos recibiendo pacientes que requieren nivel de atención diferente, por ejemplo el nivel 3 que requiere medicina de otras subespecialidades que el hospital no tiene, sin embargo, el personal hace esfuerzos, sobre todo en el área de Neonatología y de emergencias, para atender a pacientes que por su condición tal vez no deberían manejarse directamente en el hospital”, dijo.

Pacientes críticos. Esto es precisamente porque neonatología se reciben niños de hasta 800 gramos cuando por la tipología del hospital debería haber pacientes a partir de los 1 500 gramos. Pablo Olmedo, jefe del área de neonatología, comenta que las 26 personas que conforman el equipo de trabajo, ponen a prueba todo su conocimiento y esfuerzo para mantener con vida a muchos bebés que llegan en estado crítico y para restablecer a quienes llegan con cualquier tipo de patología.

Logro. El médico también destacó un logro a nivel de la especialidad de cardiología. En la actualidad cuenta ya con un médico pediatra experto en ecocardiografías y los niños pueden realizarse sus exámenes sin trasladarse hasta la capital, como se hacía anteriormente.

Medicinas. La entrega de medicinas es otro de los servicios. Son cerca de las 10 mil recetas que se entregan mensualmente a los pacientes.

Danny Muñoz, jefe de farmacia, comenta que a nivel general se manejan 341 ítems en el cuadro de medicamentos básicos. De estos, aproximadamente un 20 % (entre 60 a 70) son específicos para pacientes pediátricos y neonatos.

“Actualmente el porcentaje global de abastecimiento es del 96 %. Nunca bajamos del 95 % pues siempre estamos pendientes y verificando los nivel de abastecimiento para no tener inconvenientes”, explicó.

Muestras de cariño. Roberto Martínez, médico pediatra, dijo que están satisfechos con la labor que están realizando. “En el área de pediatría tenemos un mural en donde pegamos los dibujos de los niños que nos dejan su recuerdo y sus letras de agradecimiento por el trato que recibieron”.