Marchan bajo el lema “Salvemos las dos vidas”

Ibarra. Bajo el lema ‘salvemos las dos vidas’, la ciudadanía ibarreña y asociaciones marcharon a favor de la vida. También lo hicieron en Cuenca, Guayaquil, Quito y Ambato.

Los participantes se congregaron en el centro de la urbe desde temprano. Con camisetas blancas y pañoletas celestes con la frase ‘salvemos las dos vidas’, niños, jóvenes y adultos recorrieron las calles céntricas de la ciudad con la finalidad de expresar a viva voz la defensa de la vida tanto de la madre como del niño por nacer. Los asistentes a esta marcha explicaron que es el Gobierno Nacional que debe acompañar todas las etapas de la vida humana, desde el momento de la concepción y buscar la manera que los niños no deseados puedan ser adoptados.

Recorrido. Al final de la peregrinación en la tarima ubicada cerca al Redondel de La Madre, jóvenes madres compartieron el testimonio del por qué optaron por la vida y le dijeron no al aborto, señalando que “la vida es un don que vale la pena vivirla pese a las dificultades”.

Monseñor Iván Minda, administrador Apostólico de la Diócesis de Ibarra, invitó a todos los participantes a no desfallecer en el entusiasmo vivido en el día de la marcha sino, a continuar con esta manifestación a través de la Misión Familia, emprendido en la Diócesis.

Según la ley. En dos casos el aborto no es considerado como delito en Ecuador. El artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) indica que el aborto no será punible cuando esté en peligro la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.

Tampoco se considera delito cuando el embarazo es consecuencia de una violación contra una mujer con discapacidad mental.

Iván Onofre, vicario general de la Diócesis de Ibarra, comentó que cuando el conglomerado social invita a una marcha como esta para manifestar a viva voz “que queremos defender la vida, la iglesia católica también se suma”.

Expresó que uno de los pedidos a los asambleístas es que en lugar de aprobar o no el aborto en caso de violación, “más bien lo que deberían aprobar son leyes verdaderamente severas para aquellos que abusan de las mujeres”.

En cuanto al aborto, el padre Iván Onofre, mencionó que cuando una niña de 13 años es abusada por su padre y queda embarazada, “los pro aborto dicen hay que abortar, entonces ahí se cometería un crimen peor al que a ella le hicieron. Fue ultrajada, violada, pero va a asesinar a su propio hijo, eso es terrible. Lo propio sería que el Estado garantice el derecho a la vida de ese niño y garantice también la defensa de esta mujer ultrajada, poniendo en la cárcel al violador”.

Explicó que muchas veces lo dicen las estadísticas a nivel del Consejo de la Judicatura, “hay tantas denuncias de violación a menores de edad y el momento en que se dicta la sentencia, son mínimas. Hablamos de unos porcentajes mínimos en relación a las denuncias que se hacen”.

Además, comentó que el problema no es asesinar al niño sino que las leyes no están condenando a quien tienen que condenar.