Manifestación en contra del Gobierno de Moreno

Ibarra. “Únete pueblo, únete a luchar con este Gobierno antipopular”, estas y otras frases más gritaron decenas de manifestantes que se concentraron la tarde de ayer en el Periférico Sur.

Representantes del Go-bierno Provincial, del sector de Salud, transportistas y universitarios se unieron a esta protesta, donde solicitaron la presencia de la gobernadora Marisol Peña-fiel para entregar el manifiesto de rechazo a las medidas económicas.

Sin embargo, hasta las 16:40 de ayer no llegaba la primera autoridad de la provincia.

Marcelo Flores, representante del comité de empresas de los trabajadores de Emelnorte, indicó que el rechazo no es solo por el alza del combustible, también se sienten inconformes con el recorte presupuestario a la educación, salud y a otros sectores sociales que benefician a los ecuatorianos.

Mencionó que no solo afecta a la clase media, también “a los pobres, que del campo trasladan sus productos a las ciudades”.

Patricia Amaya, del Frente de Defensa de los Derechos de los Trabajadores de Imbabura, señaló que “nos tomaremos las vías como inicio a esa progresiva acción que vamos a tener en la provincia”, dijo. Además, “nuestra movilización expresa el dolor, angustia y rebeldía de millones de ecuatorianos pobres y explotados en las calles, dispuestos a decirle al Gobierno títere no a las medidas económicas, no a la presencia de fuerzas militares imperialistas en el país, no al incremento salarial de miseria”, agregó Amaya. También indicó que las marchas son un ejercicio de lucha por el poder en las calles, “jornadas firmes donde no anida el pacifismo burgués y hacemos lo que tengamos que hacer para desmontar al régimen y sus medidas económicas”, acotó la ciudadana. Marcelo Andrade, presidente de la Unión de Taxistas de Imbabura, comentó que el perjuicio no es solo para ellos sino para la ciudadanía.

Andrade asistió a una reunión en Quevedo, donde se ratificó la resolución del Decreto 619 para no incrementar el diésel, “el precio de la gasolina Súper, Extra y Ecopaís ya está incrementado, estamos pagando los valores reales”.

Para Andrade, es importante que el Gobierno “entienda que no pueda dividir al país, no hay ciudadanos de primera y segunda categoría”. Wilson Luna, presidente de Estudiantes de la UTN, añadió que se sienten afectados por la reducción del presupuesto a la educación. “Esta es la manera de exhortar para que transparenten cifras y acciones”.