Malas condiciones de animales en tiendas generan preocupación

Ibarra. Preocupación e indignación por el mal estado de los animales que en algunas tiendas de mascotas de la ciudad se encuentran se ha manifestado por varios ciudadanos. No es normal ni legal que un animal no tenga espacio para moverse en una jaula, que esté enfermo o que las condiciones sanitarias en las que se encuentra no sean las adecuadas.

Importante. Irene Corrales, miembro de la fundación PUBA (Personas Unidas por el Bienestar Animal), manifestó que existe una ordenanza la cual fue aprobada en marzo de 2019 y quedó pendiente que pase al registro oficial.

Esta ordenanza regula las tiendas de expendio de animales, clínicas veterinarias, estéticas caninas y todos los centros relacionados.

“Se regulan las condiciones en las que deben estar los animales, aun que no estamos de acuerdo con la venta de animales, ya que no son cosas sino vidas”, acotó Corrales.

De igual manera aseguró que como fundación decidieron denunciar la falta de control en las tiendas, porque han sido testigos de que ninguna cumple con los requerimientos.

“Por este motivo solicitamos a la concejal Tania Chamorro encargada de la ordenanza desde el mes de junio, termine con el proceso o designe a quien tenga conocimiento de ello para que la socialice y sea aplicada, para que los funcionarios puedan realizar su trabajo”, acotó Corrales. Según la ciudadana con esta ordenanza se podrá evitar el maltrato que sufren los animales tanto en las tiendas como en los hogares, y sancionar a quien no cumpla.

“Han pasado varios meses y seguimos en espera de la respuesta de la concejal”.

Enfatiza que han tenido varias reuniones con la Concejal pero lo que manifestaba era paciencia respecto a este tema, Corrales agrega que han pasado ya siete meses pero al momento no tienen ninguna respuesta.

Braulio Rosero, es otro ciudadano que mostró su indignación por el tema, acotó que ha sido testigo de que en varias tiendas de mascotas los tienen en un estado pésimo, deprorable. “Yo no soy animalista, sin embargo uno como ser humano tiene su conciencia que sabe que cuando trata con vidas tiene que ser responsable en alimentación, aseo”.

Dijo que hace dos semanas junto a su enamorada a pasear e ingresaron a una tienda de mascotas y encontraron gatos encerrados, desnutridos, llenos de pulgas, con heces en su comida en pocas palabras en un lamentable estado.

Después de una denuncia que se realizó y se hizo viral en redes sociales, al lugar llegó la Comisaría de Higiene, Fauna Urbana con el apoyo de la Policía Nacional en donde realizaron controles y en un establecimiento tenía a las mascotas en condiciones antihigiénicas y deplorables para la salud de las mascotas y se procedió a la clausura del lugar.

Con respecto a la clausura, Rosero dijo que no es necesario que primero se tenga una denuncia para que las autoridades realicen controles, y que lo más prudente es efectuar operativos en estos sitios una vez por semana.

Indicó que los animalitos que se encontraban enfermos fueron llevados a la clínica del BAI, pero según Rosero los animales sanos siguen en la misma tienda de mascotas a pesar de que clausuraron al local.

Es importante señalar que intentamos comunicarnos con la concejala Tania Chamorro para que nos de su opinión sobre el tema pero no se encontraba en su lugar de trabajo, de igual forma llamamos a su celular pero no se tuvo una respuesta.