Machuca: La alcaldesa hace oídos sordos y confronta con el pueblo

Ibarra. Ante el anuncio de utilidad pública de los terrenos ubicados en el sector conocido como el Trapiche para la construcción del nuevo mercado mayorista por parte del Municipio de Ibarra, los dueños de las propiedades afectadas realizaron una rueda de prensa en la que explicaron los procedimientos judiciales que están tomando para revertir esta decisión.

El grupo de propietarios presentaron al constitucionalista Santiago Machuca con quien se ha solicitado una Acción de Protección para tratar de anular la resolución municipal.

Machuca dijo que la alcaldesa de Ibarra, Andrea Scacco, ha tomado una decisión sin medir las consecuencias que puede acarrear no solo a los dueños de los terrenos si no a toda la parroquia de San Antonio. “Hay afectaciones sumamente fuertes para el ambiente y no se están midiendo las afectaciones, no se toman en cuenta el impacto social”, dijo.

“Con esta medida se está provocando la desocupación a personas a las que se les afecta sus únicos mecanismos de subsistencia”, añadió.

La acción de protección está siendo conocida por una Jueza de Niñez y Adolescencia de Ibarra, que ha convocado para mañana 20 de febrero a una audiencia donde quienes se sienten afectados le explicarán las supuestas afectaciones de orden constitucional por la decisión de la Alcaldesa.

“La Alcaldesa puede cumplir sus funciones conforme lo determina la ley, pero el cumplimiento de esas funciones no implica la vulneración de derechos de pueblos y colectivos”, dijo Machuca.

Mencionó que el Estado ecuatoriano por un tema de expropiación ya fue sancionado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Salvador Chiriboga. “Entonces agotaremos los recursos que sean necesarios en el tema judicial y en todas las instancias”, dijo.

Según Machuca, para que una autoridad pueda declarar de utilidad pública para obras de infraestructura tiene que cumplir con condicionantes establecidos en el ordenamiento jurídico, que buscan que se evite vulneraciones. “En este caso no hay el proyecto con las especificaciones técnicas, informe de sustentabilidad ambientales y sociales del nuevo mercado mayorista”, indicó.

Además dijo que la alcaldesa de Ibarra no sabe cual es la dimensión real del espacio que quiere expropiar.

Por todo esto, dijo, solicitamos la suspensión de la resolución que declara la expropiación de estos terreno por la incongruencia del proceso.

Finalizó diciendo que definitivamente no hay un proyecto del nuevo mercado mayorista. “La señora alcaldesa hace oídos sordos a los requerimientos de entrega de información y confronta con el pueblo de Ibarra y eso es un uso arbitrario intolerable del poder”.