Luis Valencia, joven que vence barreras

Ibarra. “La discapacidad no es una incapacidad para cumplir nuestras metas”, aseguró Luis Valencia, un joven que ha superado todos los obstáculos que le ha puesto el destino. Él es esmeraldeño de 20 años radicado desde hace dos años en la ciudad.

Historia. Al momento, Luis está cursando el cuarto nivel de Contabilidad y Auditoría en la Universidad Técnica del Norte, dijo que esta carrera no era la que quería, su idea era seguir Ingeniería en Sistemas pero no pudo alcanzar el puntaje.

Es un joven apasionado al básquet. Su discapacidad no le ha impedido abrirse su espacio en el ámbito deportivo. Todos los sábados sale con su grupo de amigos para practicar este deporte.

Eligió radicarse en Ibarra desde sus 18 años por su ambiente, por la economía ya que asegura que es una ciudad bastante rentable.

Accidente. El joven universitario contó que en Esmeraldas vivía con su madre y cinco hermanos, dijo que un deslave de tierra cambió su vida ya que él y su familia vivían bajo de una montaña. “Un día llovió bastante fuerte y por cosas de la vida se vino la loma abajo de nuestro hogar”.

En este accidente su madre y sus dos hermanos perdieron la vida, mientras que Luis se fracturó la columna y desde hace nueve años está en silla de ruedas. Luis mencionó que depende de cada persona el salir adelante o estancarse. “No niego que al principio fue duro, me costó adaptarme y acostumbrarme a una silla y sobre todo al saber que no iba a poder hacer las cosas que me gustaban”.

Siempre ha sido un destacado estudiante y ahora también deportista, él vive solo en la ciudad y es un ejemplo de superación.

Contó que una de sus grandes metas es terminar su carrera y llegar a ser parte de la selección paralímpica de básquet.