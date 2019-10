Los precios vuelven a la normalidad tras el paro en Ibarra

Ibarra. Los precios elevados son una preocupación constante en estos últimos días. Ciudadanos tuvieron que adquirir sus alimentos más caros durante la época de paro, aunque desde esta semana rige la orden de normalizar los valores pues ya no existen inconvenientes. La Gobernación de Imbabura se encuentra realizando operativos en los cantones con la finalidad de verificar el cumplimiento.

Precios bajan. En el mercado Amazonas los comerciantes cuentan que los precios ya están bajando pero que hasta la semana anterior debieron comprar a precios elevados, sobre todo por el tema de la transportación.

Los ciudadanos también corroboraron esta información al afirmar que pudieron hacer sus compras con normalidad. “Con diez dólares el jueves no llevé casi nada. Hoy veo que todo está normal, con los precios que acostumbramos siempre, y esto es bueno porque así ya me llevo lo que necesito para toda la semana, con esos mismos diez dólares”, dijo Teresa López.

Abastecimiento. Los mercados laboraron con normalidad en el paro aunque con desabastecimiento que finalmente fue superado. “Algunas frutas no se podían conseguir pero ya tenemos variedad. El plátano seda y verde fue lo que más hizo falta. Yo me abastecí antes del paro entonces he podido ofertar a mis clientes pero ya esta semana está llegando todo”, dijo Rosario Caicedo.

Mercado mayorista. La venta al por mayor también está normal y el día lunes en el Mercado Mayorista ya se estableció la lista referencia de los precios.

La semana pasada este mercado tuvo inconvenientes por la falta de compradores. Por este motivo algunos de los alimentos empezaron a dañarse y muchos otros fueron donados para evitar botarlos a la basura.

Vale mencionar que este lugar se encarga de la comercialización de los productos para grandes mercados como Quito, Loja y Ambato. Los vendedores estaban sumamente preocupados por las pérdidas económicas pero al fin llegó la calma.