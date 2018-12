$!Los conductores deberán afiliarse al Seguro Social

Ibarra. En octubre de este año el IESS y la Federación Nacional de Taxis llegaron a un acuerdo para que los conductores estén protegidos por el Seguro Social.

A pesar de este proceso, algunos conductores no están de acuerdo con afiliarse o asegurar a su chofer.

Sin embargo, este cumplimiento no es solo para taxistas, sino para todo el transporte terrestre.

Edwin Landeta, gerente de la cooperativa de transporte La Esperanza, explicó que los choferes que trabajan con él son temporales y por eso la afiliación no es conveniente.

“A veces trabajan una semana y la otra ya no, lo mismo pasa con los señores taxistas”, contó Landeta.

Indicó que han hecho las ponencias de este nuevo sistema al Seguro Social, “anteriormente podíamos asegurarlos a un porcentaje, luego se quitó y dejamos de asegurarlos”, añadió.

Mencionó también que ahora están solicitando la facilidad para pagar, “porque no son choferes fijos de las unidades, no son mensualizados, están por tiempo limitado”.

Landeta manifestó que esperan que el Seguro Social busque la manera para solucionar este problema.

La cooperativa La Espe-ranza cuenta con 26 buses y la mayoría no están asegurados.

Proceso. Más de 80 000 taxistas a nivel nacional tienen la oportunidad de acceder a los beneficios de la Seguridad Social.

Pero para lograrlo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) inició una campaña de socialización para dar a conocer los beneficios y las prestaciones para los afiliados.

Imbabura cuenta con un total de 1 200 taxistas. Edison Rivadeneira trabaja en un taxi desde hace seis meses.

Comentó que el Seguro sí es favorable, “pero siempre como chofer nos toca dar un porcentaje al dueño y por eso no nos conviene”.

Actualmente no está asegurado y prefiere no hacerlo, ya que lo que gana es para solventar a su familia, “si me quitan a mí unos 10 dólares para el Seguro Social ya queda mi familia con menos ingreso”, dijo Edison, quien trabaja de 07:00 a 18:00 y a diario, gana 15 o 10 dólares.

Aporte. Otro taxista que trabaja como chofer y prefirió no identificarse, indicó que es mejor estar asegurado porque los beneficios también son para la familia.

“Con los patronos nunca se ha llegado a una conversación sobre el Seguro, ya que nadie es asegurado en los puestos laborales de taxis como choferes”, contó el conductor.

Trabaja desde las 06:30 hasta las 22:30, debe entregarle al dueño 40 dólares diarios y adicional dejar tanqueado el vehículo, mientras que la diferencia queda para él, es decir, debería hacerse durante el día cerca de 90 dólares.

Los taxistas ahora tienen tres vías para afiliarse a la Seguridad Social

La primera es bajo relación de dependencia, con una tasa de cotización de 20,60% del salario básico unificado (SBU).

El aporte será de USD 79,51, dividido entre el patrono y el trabajador. Incluye el trabajo a tiempo parcial.

En cambio, la segunda, según el IESS, es para quienes son conductores y propietarios de los vehículos y tengan número de RUC o RISE. Cotizan con el 17,60% del SBU, la aportación será de USD 67.

Por último está el régimen voluntario, para los taxistas dueños del auto, pero que no poseen RUC ni RISE.

Ellos pueden afiliarse con la cédula de identidad. La tasa es el 17,60%. Este proceso se concretó con el acuerdo entre el IESS y la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte en Taxis del Ecuador (Fedetaxis).

Sin embargo, no es exclusivo para los taxistas formales. También podrán acogerse los choferes que brindan el servicio a través de aplicaciones móviles.

A la espera. Ángel Peñafiel también es otro taxista que se dedica a este oficio desde hace 11 años, siguiendo la tradición de su papá.

Señaló que por no tener un sueldo fijo para los choferes, “hemos visto la necesidad de que con este proceso la pensión sea un poco más barata”.

Peñafiel informó que por ese motivo, algunos dueños han dejado de contratar choferes como él, ya que el dinero no alcanzaba para asegurarlos.