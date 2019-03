Conozca qué concejal faltó más a las sesiones durante cinco años

Ibarra. Desde 2014 hasta la actualidad es costumbre que el Concejo Municipal de Ibarra se reúna para debatir ciertos temas de interés. En lo que va de 2019 son cinco las reuniones desarrolladas.

La asistencia de los concejales es importante en esta actividad, así lo aseguró Miryan Tafur, coordinadora general de la municipalidad.

Estadísticas. Según datos estadísticos de la secretaría general del GAD-I, en 2014, cuando inició la actual administración, se realizaron 36 sesiones de Concejo, en las cuales Juan Manuel Mantilla y Ramiro Páez tuvieron siete inasistencias, esto debido a ausentismo, excusas, vacaciones o licencia.

Al siguiente año, en 2015, de un total de 50 sesiones, quien más estuvo ausente fue Laureano Alencastro. Mientras que de las 48 que se desarrollaron en 2016, Juan Manuel Mantilla estuvo ausente en 14 sesiones de concejo. En ese mismo año Diana Harrington no se presentó 12 veces a estas reuniones, según las estadísticas de la secretaría general. En 2017 Juan Manuel Mantilla fue también el concejal con más ausentismo, de 42 sesiones convocadas, no asistió a 12. De igual forma, Carmen Luisa Zehnder en 2018 no asistió a las sesiones 10 veces, de un total de 29. Tafur indicó que se realizaron reuniones extraordinarias convocadas por la máxima autoridad de temas que fueron analizados con urgencia.