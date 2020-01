Ley tributaria: un alivio para los jóvenes deudores de créditos educativos

Ibarra. La nueva Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria beneficiaría con la remisión de intereses a más de 8 mil jóvenes que adquirieron créditos educativos en todo el país. Este fue uno de los temas que más preocupó durante 2019 a quienes se endeudaron para acceder a la educación superior y que por la crisis económica no podían cumplir con sus cuotas mensuales.

Difícil situación. En uno de los artículos se establece la emisión del 100% de intereses multas y recargos para créditos educativos para estudios en el país o el exterior. “Nos endeudamos pensando en que una vez que tengamos nuestro título podríamos pagar los créditos ya que tendríamos un trabajo estable. Eso no sucedió conmigo pues hasta el momento no he podido conseguir un trabajo en donde me paguen más del básico y con una hija ese monto no me alcanza”, dice Andrea Sánchez, una ibarreña que debió salir de su ciudad natal para buscar mejores oportunidades en la capital.

La joven dice que la situación empeoraba cada vez más y al final solo estaba pagando los intereses. “Estaba muy desesperada porque no lograba pagar más que los intereses y en los meses en los que mi hija enfermaba no me alcanzaba para cubrir la deuda porque tenía más gastos”, señala.

Piden igualdad de oportunidades. Esteban López es otros de los jóvenes que accedió a un crédito. Debido a la enfermedad de su madre, quien pagaba el crédito, sufrió momentos de desesperación. “El tema de los créditos es muy delicado. Lo hacemos en un momento en el que pensamos que vamos a poder pagar pero lamentablemente en este país nada está garantizado, si siquiera la igualdad de oportunidades para un trabajo de acuerdo a las capacidades y el esfuerzo”, dice el joven.

Considera que el Gobierno debería enfocarse en el tema del desempleo. “De qué sirve que fomenten la educación, en cualquier nivel, si al final no vas a tener un trabajo. Para qué estudiamos tanto y nos endeudamos si al finalizar la carrera debemos aceptar empleos nada más para sobrevivir y seguir endeudados porque no alcanza para más”, enfatizó.

En el país. Según los medios nacionales, la Senescyt registraba un total de 8 mil 707 personas que recibirán estos beneficios una vez que la ley entre en vigencia. Según datos oficiales, hasta febrero de 2019 habían créditos vencidos por 59 millones de dólares.

En Imbabura. EL NORTE se comunicó con la coordinación zonal 1 del Instituto de Fomento al Talento Humano para conocer cuántos imbabureños se beneficiarán de esta remisión, sin embargo, nos indicaron que no tenían las directrices para otorgar dicha información.

Desde la capital nos dieron a conocer que el ente rector es la Senescyt y por lo tanto la institución que nos daría a conocer estos datos. Hasta el cierre de edición no fue posible acceder a esa información.

Registro oficial. Con 61 votos, la Asamblea Nacional resolvió el 30 de diciembre del 2019 enviar la Ley Or-gánica de Simplificación y Progresividad Tributaria para su publicación inmediata en el Registro Oficial y su puesta en vigencia en Ecuador.