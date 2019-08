Leonardo Yépez observa la aprobación de una ordenanza municipal

El concejal Leonardo Yépez fue el primero en observar la aprobación, en apenas 48 horas, de la ordenanza sustitutiva de Participación Ciudadana en el GAD Ibarra.

¿Qué le preocupa de la ordenanza de Participación Ciudadana? Cierto equipo que se ha conformado para recoger la información para la ordenanza. Es un tema que me preocupa porque, entre comillas, se busca alternativas con los barrios y las parroquias. También se convirtió en un error la aprobación de esta ordenanza cuando aprobamos el presupuesto participativo, que es sagrado para las parroquias.

¿Qué pasa con eso? Hoy solo se pretende entregar el presupuesto comprometido, es decir si una parroquia que tiene un presupuesto de USD 200 mil y por A o B circunstancias solo ejecutó USD 100 000 va a perder USD 100 000, eso dice la ordenanza que se aprobó.

Pero la aprobaron... Quiero dejar señalado que esa me parece una arbitrariedad y hasta cierto punto una decisión absurda cuando en la sesión de Concejo del día miércoles, la asesora, doctora Lorena Pavón en una motivación jurídica nos dijo que no se pueden aprobar los arrastres que tienen de anteriores años y que se comprometa a entregar lo que por derecho les corresponde a las parroquias, exclusivamente a las rurales.

¿Es una mala decisión? Se nos hizo aprobar por parte del Concejo de que únicamente lo comprometido se va a entregar y que, aparentemente, lo que no está ejecutado vuelva al presupuesto general del municipio para inversiones, entiendo, de la actual administración municipal, lo cual es un absurdo y un perjuicio para el cantón.

¿Una ordenanza aprobada en 48 horas? Eso es real y es otra preocupación, se aprobó en apenas 48 horas y yo creo que fue un error, porque ya me han llamado los presidentes de las juntas parroquiales. Estuvimos en Ambuquí y conversamos con los dirigentes quienes hacen ver que no se ha socializado nada con nadie para tomar estas decisiones que son sumamente importantes.

¿Hay malestar? Claro, me parece atroz que se les perjudique a las juntas parroquiales, no se les dé por ley lo que les corresponde y que esos arrastres no quieran respetarse.

¿Qué van a hacer? Yo voy a invitar a los presidentes y vocales de las juntas parroquiales para analizar este tema y llegar a la sensibilidad de la señora alcaldesa para que se respete este derecho.