Le dijeron al Vicealcalde de Ibarra que ‘los honestos son más’

Ibarra. “Alrededor de ese mercado hay un montón de comerciantes que prácticamente les explotan (a los productores) porque no pagan los valores adecuados y quien debería salir favorecido es el productor, no el comerciante. Sí me preocupa el hecho de que unos vivos estén viviendo de la gente que trabaja en el campo y que trabaja muy duro para poder traer los productos a la ciudad”.

Esas fueron las palabras de Marco Antonio Hadathy, Vicealcalde de Ibarra, durante una sesión de Concejo con respecto al Mercado Mayorista, que terminaron por enfurecer a los comerciantes.

Unas 600 personas. Tras estas declaraciones, la Asamblea General del mercado mayorista, decidió organizar una marcha por las calles de la ciudad para llegar hasta la Alcaldía y hacer sentir su voz de protesta. Aproximadamente 600 comerciantes participaron y mientras avanzaban gritaban en contra de la autoridad del cantón, a la vez que exigían respeto.

Problemas de minoría. Iván Lara, gerente general del Mercado Mayorista, dijo que la marcha fue pacífica pero que se acordó realizarla “para decirle a Hadathy que los honestos son más”.

Esto se debe a que si bien es cierto han identificado problemas, de acuerdo a Lara, sería por parte de personas que no son parte del mercado y que llegan desde otras partes del país. “En días anteriores se dio esta referencia y queremos que se aclaren esos términos que usó el Vicealcalde, aduciendo que los comerciantes se aprovechan de los pequeños productores, siendo este comportamiento de una minoría de comerciantes que no son de nuestro mercado, no son de la ciudad”, enfatizó.

Precios varían. Maribel Yandún dijo que muchas veces se habla sin tener conocimiento de cómo son las realidades en los mercados. “Por ejemplo, ahorita el fréjol está en USD 40, que vaya a ver si puede encontrar más barato o a pedir rebaja. Cuando los precios están caros es porque así es y cuando están bajos es porque existen diferentes aspectos que influyen. Así es esto”, explicó.

Con esto concuerda María Acosta, quien dice que no hay problemas con los pequeños productores y esto es precisamente porque saben cómo se maneja el mercado.

“Las personas que tienen estos problemas no son del mercado propiamente. Nosotros conversamos, dialogamos y vemos los precios que siempre están cambiando. Llevamos años en el comercio y no es justo que nos digan que nos aprovechamos. Más bien deberían poner énfasis en solucionar los problemas que tenemos”, dijo.

Piden soluciones. Los comerciantes exigen que las autoridades les ayuden con el tema de seguridad pues se ha evidenciado una serie de robos. También exigen control al comercio informal y la actualización de la Ordenanza Municipal, pues este documento no es actualizado desde el año 2002. Además, el espacio se ha convertido en un problema, pues según explicó Lara, el mercado funciona en 2.7 hectáreas y los últimos estudios dicen que debería ser en mínimo 18 hectáreas. “Los lunes y jueves los vecinos se quejan por la congestión vehicular”, dijo.

Disculpas. Los comerciantes fueron recibidos por Andrea Scacco, alcaldesa de Ibarra, quien presentó disculpas en representación del vicealcalde Marco Antonio Hadathy, que no estuvo presente en la reunión. Además, se comprometió a trabajar para solventar las necesidades que tienen sobre todo en el tema de seguridad. Los comerciantes, por su parte, dijeron que estarán expectantes para que cumplan.