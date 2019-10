Las vías se mantienen bloqueadas en Imbabura

Ibarra. Gran parte de la provincia de Imbabura mantiene las vías bloqueadas. Esto a pesar que los dirigentes del transporte de pasajeros anunciaron un acuerdo con el Gobierno Nacional y la terminación del paro a nivel nacional.

Los sectores indígenas han dicho que mantendrán la medida hasta que el Gobierno derogue las medidas económicas.

En la ciudad de Ibarra no hay transporte público y la terminal de buses intercantonales e interprovinciales de Ibarra luce desalojada. Según un dirigente del transporte urbano que nos pidió no revelar su nombre dijo que no circularán, mientras no existan las garantías suficientes.

Las principales vías de la capital imbabureña están obstaculizadas como en los sectores: -

Panamericana norte, entrada Av. 17 de julio sector el Olivo

- Puente Río Tahuando

- Redondel de Ajaví

- Av. Teodoro Gómez y Sánchez Cifuentes

- Sector Laguna Mall

- Entrada a Ibarra, sector La Florida

- Parque El Ejido de Ibarra

- Sector Cruz Verde

- Rumipamba – La Esperanza

- Vía Ibarra – Santa Isabel

En Otavalo grupos de indígenas mantienen la medida de hecho y han obstaculizado la panamericana Norte en: Peguche, Redondel del Colegio Otavalo, redondel de la Magdalena, González Suárez, redondel del Cajas y la vía a Cayambe.

En el cantón Antonio Ante las vías cerradas son:

- San Roque

- Partidero a Cotacachi

- Imantag

- Vía antigua a Otavalo

- Imbaya vía Urcuquí

En Cotacachi:

- Vía Cotacachi – Apuela

- Vía Cotacachi – Quiroga – Otavalo