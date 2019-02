Analizan resolución sobre intereses en las tarjetas de crédito

Ibarra. Los parámetros que establecen cómo se realiza el cobro de interés de los consumos a través de tarjetas de crédito han cambiado y generan cierto descontento en los tarjetahabientes pues establecen que es un golpe más a su economía, sin embargo, el Gobierno analiza dicha decisión y espera un cambio respecto a una nueva forma de calculo.

Atrasos o pagos mínimos. La Junta de Regulación Monetaria y Financiera emitió un documento suscrito por el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, el 30 de noviembre de 2018. Allí se establece que los intereses tendrán un costo mayor si el propietario de una tarjeta de crédito se retrasa en su pago o solo cancela el denominado mínimo. El recargo que se genera por la utilización del servicio se calculará desde el momento de la compra y no con los días de mora.

Explicación. El docente y economista Edgar Cisneros explica un ejemplo de estas transacciones. “Primero tomamos la fecha de corte de la tarjeta. Supongamos que es el 15 de cada mes y realizó un consumo el mes pasado. Este mes debería cancelar USD 1 000 por el pago total, sin embargo, usted pagará el pago mínimo que es USD 250. Lo que sucede es que el interés se generará por los por los USD 750 restantes”, dice.

En cuanto al por qué de este cambio Cisneros dijo que una opción sería llevar a los consumidores a la conciencia sobre los gastos con dinero plástico “pero también no se descarta que la banca quiera aprovechar que la gente no sabe administrar su dinero para generar más ganancias. Además considero que también tienen un problema para recuperar el dinero pues con la crisis actual la mayoría de personas tendrá atrasos en el pago y si esto es así esta no será la solución”, dijo el experto que además enfatizó que desde hoy las personas deberán tener enfatizar en su autoeducación financiera.

Los diferidos. Además, otro punto para tomar en cuenta son los diferidos que se hacen a un largo periodo. Por ejemplo, si una persona optó por pagar algo en un plazo de 24 meses y pagó el mínimo o un valor menor a la totalidad de la cuota del mes, los intereses serán muy elevados y el precio terminará incluso por duplicarse o triplicarse.

Sin pronunciamiento. EL NORTE intentó obtener información directamente de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera pero aunque explicaron que se pondrían en contacto con nuestro medio hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

De igual forma, medios nacionales dieron a conocer que la Asociación de Bancos del Ecuador emitiría ayer un pronunciamiento sobre esta decisión y hasta las 16:30 no se contaba con ninguna información.

Descontento. Muchos ibarreños desconocían hasta ayer esta información. Algunos de ellos empezaron recién a leer un poco al respecto a través del internet y en redes sociales.

“No sabía esto, me acaba de caer como un balde de agua fría porque en diciembre hice uso del total de mi cupo porque tenía unos imprevistos. Ahora deberé pagar más intereses y seguro estaré endeudada algunos años”, dijo Andrea Trujillo.

Por su parte, Andrés Palacios estableció que suspenderá su tarjeta de crédito pues ya no servirá ni para una emergencia. “He sido muy cuidadoso con los gastos de las tarjetas pero ahora me da temor no tener un mes para pagar la cuota total y que me genere más intereses. Se supone que deberían dar más facilidad, más aún en tiempo de crisis, pero solo empeoran todo. Devolveré la tarjeta que tengo”.

Educación financiera. Cis-neros recomienda que se adquieran solo deudas que se puedan pagar. Pagar oportunamente puede servirle para lograr otros créditos en el futuro o ampliar el cupo que ya tiene, pero colgarse en las cuotas implica dañar su historial crediticio.

También revise siempre su extracto y verifique que las compras que allí aparecen realmente hayan sido efectuadas.