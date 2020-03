Las actividades en casa no equivalen a un día de clases

Ibarra. El coordinador Zonal 1 de Educación, Diego Bucheli, dio a conocer los pormenores del Plan Educativo Covid-19 con la finalidad de que los estudiantes y docentes continúen trabajando en la plataforma y evitar que existan atrasasos en la formación académica.

Nivelación. “Informar a la comunidad que los procesos administrativos, que se realizan en los distritos y la zonal, se están llevando a cabo a través de teletrabajo y también están habilitadas las redes sociales y líneas telefónicas”, dijo.

Agregó que se ha promovido la plataforma: https://recursos2.educacion.gob.ec, en donde se podrá acceder a la planificación diaria de cada una de las materias. “Quiero recalcar que estas tareas que se realizan no constan dentro del sistema educativo y no equivalen a un día de clase. Lo que se pretende es que el estudiante, en este periodo de emergencia, acceda a los conocimientos para que cuando se incorpore no tenga vacíos”, dijo.

En cuanto a los establecimientos particulares y fiscomisionales, explicó que sí tienen la garantía y acceden todos los estudiantes, podrán ser tomadas como horas de clases.

No es una aula virtual. Por su parte, la ministra Monserrat Creamer aclaró que esta no es una aula virtual que requiere que los estudiantes estén conectados continuamente, según estaba previsto. Además que las clases están suspendidas por lo que no corre el calendario escolar. En total serán 1’346 341 estudiantes del régimen Sierra-Amazonía que deberán acceder. El plazo de la suspensión serían 21 días.

“Esta plataforma no está hecha para seguir las clases día a día como lo teníamos previsto en un primer escenario, pero dado que ahora estamos en suspensión de clases, esta plataforma lo que nos ayuda es a acudir a las planificaciones, a la página de los textos que tienen los estudiantes para que vayan leyendo, reforzando sus conocimientos, aclarando cosas que no hayan podido comprender a través de recursos educativos”, dijo.

Los contenidos pueden ser descargados y las autoridades hicieron una invitación a compartirlos a través de distintos medios como aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Sobre los estudiantes que no tengan acceso a internet, Creamer señaló que por esto se suspendieron las clases hasta que estén seguros que todos puedan acceder. Además dijo que están trabajando para dar información a través de radio, televisión y guías impresas.