La EMAPA-I se entrampa en dificultades

Ibarra. “La preocupación es mayúscula cuando han pasado siete meses y no se ha encontrado la forma para solucionar el problema del agua potable en Ibarra”, dijo el concejal Leonardo Yépez, miembro del directorio de la Empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado de Ibarra (EMAPA-I), dado el sinnúmero de reclamos que a diario presentan los ciudadanos ibarreños por los cortes del servicio.

Inconvenientes. Frente al problema que no ha sido solucionado, al parecer sí hay alternativas de solución sin que ello implique una subida de la tarifa por el servicio de agua potable a los ciudadanos. De lo que se conoce, hay una buena cantidad de material adquirido por el Consorcio Agua para Ibarra para continuar con los cinco proyectos que constan en carpeta, pero mientras no se solucionen los inconvenientes de tipo técnico y jurídico, todo el material está en bodega y según el concejal Leonardo Yépez, “ese material está en desuso y no sabemos cuál es la decisión que se adoptará ante esta realidad”.

¿Robo de material? EL NORTE dialogo vía telefónica con el ingeniero Elder Lucas Manzaba, gerente del Consorcio Agua para Ibarra y hasta el mediodía de ayer no sabía de la posible comparecencia este miércoles a la reunión de directorio como lo aseguró Leonardo Yépez. “Pero claro, si nos invitan ahí estaremos en primera fila para seguir explicando y defendiendo nuestra posición técnica y jurídica, dijo al mencionar que le preocupa que la E-MAPA-I no tiene el financiamiento para poder dar por terminado el contrato. Es necesario que se le diga la verdad a Ibarra, sostuvo.

A propósito, EL NORTE conoció extraoficialmente que se habría provocado un robo en las bodegas de donde se sustrajeron material, bombas y tubería que alcanzaría un valor presumible de USD 50 000. La denuncia será oficializada en las próximas horas.

Desconcierto. Leonardo Yépez, dijo que en el directorio hay preocupación porque “una cosa nos dice el gerente de EMAPA-I y otra cosa nos dice el representante del Consorcio Agua para Ibarra y lo que queremos es conocer la verdad sobre todo”.

Leonardo Yépez señala que hay déficit de agua potable en 14 sectores.