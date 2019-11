La construcción del nuevo mercado Amazonas genera dudas

Mayorista no es prioridad. Carlos Arias dijo que no está de acuerdo que se construya un nuevo mercado Mayorista “porque lo tenemos y no es una prioridad, más aún cuando hay obras que tienen que terminarse como el polígono de cárnicos, los parques Ciudad Blanca, de la Familia en Yacucalle, el proyecto Nuestros Abuelitos que no han sido terminados.

El nuevo mercado. Hay que dar prioridad a las necesidades de la ciudad, precisó el ex concejal y expresó que, en el caso del ofrecimiento del nuevo mercado, “se debe tomar en cuenta que hay una inversión de USD 10 millones que están abandonados”. Al parecer la construcción no se va a realizar en ese lugar, sino donde se ubica el actual mercado. Habrá que conocer de qué manera se va a reubicar a los 2 500 comerciantes, a dónde van a ir mientras dure la construcción del nuevo mercado Amazonas, ratificó Carlos Arias.

“PROYECTO DEL MERCADO NO ESTÁ SOCIALIZADO”

Ibarra. La exconcejala Hilda Herrera Tapia, quien luego de su sorpresiva salida de la coordinación zonal de Derechos Humanos, no ha dejado de intervenir políticamente a través de las redes sociales y de entrevistas en los medios de comunicación.

Estuvo muy activa durante las protestas del mes de octubre y vale señalar que dejó, incluso, las filas de la Unidad Popular (exMPD) a la que estuvo ligada durante toda su vida política.

Pide coherencia. Hilda Herrera, recientemente, al analizar una entrevista concedida por la alcaldesa Andrea Scacco a un canal de televisión local fue muy crítica con las expresiones de la autoridad municipal, principalmente en lo referente al nuevo mercado “Amazonas”.

En su cuenta de Facebook y con los hashtag #Ibarra #MenosMentirasMasCompromiso, expresó que “lo sostuve en la campaña a la alcaldía y siempre! En política, que es una de las acciones más loables del ser humano para hacer el bien común, hay que ser coherentes y serios. Se dieron muchas ofertas en medio de dos campañas millonarias como nunca habíamos imaginado”, dijo Hilda Herrera.

Al referirse concretamente al tema de la construcción del nuevo mercado en el mismo sitio en que el hoy se encuentra, dijo que “el nuevo mercado Amazonas costaría no más de 30 millones de dólares y con diseño patrimonial (robándose la idea de mi propuesta trabajada durante más de un año como concejala). Ahora la alcaldesa dice que costará USD 45 millones, ya no menciona nada de la concepción patrimonial, porque en realidad nunca supieron en qué consiste eso”, acotó.

No hay proyecto. “Que empezará a los 100 días de gestión dijo, luego que a finales de diciembre, ahora que en enero. Pero sigue siendo falso porque no hay proyecto, no hay presupuesto real, no hay la plata. Ahhh...y lo peor de todo: no está socializado con la gente, tanto comerciantes como ciudadanía”, precisó.