Joven talentoso pinta mural contra la violencia de género

Ibarra. Kevin Cachimuel con su obra denominada "Naces para Sembrar" es el ganador del concurso de murales "Sin Miedo a Mos-trarse" organizado por la cooperativa de ahorro y crédito Cacmu.

Su más grande sueño. Este joven de 20 años se encontraba trabajando como albañil en las nuevas instalaciones de la cooperativa. Allí le comentaron que realizarían un concurso y decidió participar ya que desde siempre ha tenido una inclinación hacia el arte y la pintura.

De hecho, comenta que una de sus metas era estudiar arte en el instituto Daniel Reyes, sin embargo, por cuestiones económicas no pudo hacerlo. “Estuve hasta segundo de bachillerato y no pude culminar mis estudios porque vengo de una familia humilde y yo mismo me pagaba mis estudios. Hubo un tiempo en el que se me complicó y ya no pude estudiar pero nunca me di por vencido, yo siempre continué con el muralismo”, contó.

Creaciones. Entre los más recientes están dos obras que pintó en Urcuquí, también en eventos de hip-hop, y su última creación que será parte de este concurso.

“Se ve a la Pacha Mama y están dos semillas nacientes. En la una está una mujer completa y en la otra un feto, esas semillas representan a todas las mujeres que quieren crecer y algunas no lo hacen completamente. En la parte superior están unos árboles fuertes que simboliza los hombres y esa creencia de que son más fuertes, pero esto no es así realmente”, dijo.

Mensaje. El joven aprovechó para brindar un mensaje a los jóvenes que también están pasando por momentos difíciles y tienen sueños que les gustaría hacer realidad. “Muchachos yo tuve una vida bastante difícil. A mí nunca me a-ceptaron como dibujante, me pegaban porque me decían que no tenía que hacer eso porque descuidaba mis estudios, pero nunca me rendí y seguí adelante por eso quiero decirles que sigan sus sueños”, enfatizó.

Joven trabajador. Kevin hace todo tipo de trabajos artísticos, desde murales hasta retratos que pueden servir como obsequios y también trabajos de albañilería. Las personas que deseen contratarlo puede comunicarse por Whatsapp al 0994163076.