Bárbara Ruiz, joven que da brillo a su país

Atuntaqui. Bárbara Ruiz se convirtió en la primera estudiante extranjera en ocupar un lugar en el cuadro de honor en Imbabura y en la región Sierra.

Ella, por sus méritos académicos, logró ser la primera escolta del Pabellón Cantonal en la Unidad Educativa “Alberto Enríquez” de Atuntaqui.

Testimonio. Betzabeth Jaramillo, enlace de la embajada de Venezuela en Carchi e Imbabura, dijo que la dificultad mayor que tuvieron fue el desconocimiento de seguir un proceso para que una estudiante extranjera pueda pertenecer al cuadro de honor.

“Este es el primer caso que ocurre en la región Sierra e Imbabura, por lo tanto, el Ministerio de Educación no estaba informado, el Distrito no sabía, pero se hizo las gestiones pertinentes e indagando más sobre las leyes, no se presentó ningún problema para el proceso. Antes no se había dado un caso similar en la provincia”, agregó Jaramillo.

Su padrastro es de nacionalidad ecuatoriana, su madre es venezolana y por la situación que se vive en su país, estuvieron obligados a emigrar. Bárbara Ruiz una estudiante de 17 años, cursa el tercero de Bachillerato en la Unidad Educativa “Alberto Enríquez” de Atuntaqui. Ella y su familia tuvieron que llegar al Ecuador el pasado 6 de febrero de 2018.

Contó que siempre fue una alumna muy destacada. Cuando pisó suelo ecuatoriano llegó hasta Atuntaqui y una de las primeras cosas que hizo fue buscar un colegio para continuar formándose académicamente. “Cuando llegué al colegio Alberto Enríquez me gustó mucho, sin conocer a nadie, sin tener ningún contacto quería estar en esta entidad”, enfatizó Bárbara.

Al ingresar por primera vez ya como alumna a la unidad educativa, dijo que sintió nervios ya que nunca había cambiado de colegio y menos de país.

Recordó que llegó un día después que inició las clases y al presentarse ante su maestro y compañeros sintió que “me miraban raro”.

Aseguró que poco a poco se ha ido adaptando a sus compañeros y da gracias a Dios porque no ha tenido mayores inconvenientes. Bárbara dijo que tenía su historial académico en su antiguo colegio ‘Antonio José de Sucre’ en Venezuela ya que ha pasado todo su periodo educativo en ese lugar. “Tuve la oportunidad de cursar allá hasta quinto año, como allá se califica sobre 20, mi promedio general era 19.85”, señaló.

Acostumbrarse a un nuevo sistema para Bárbara fue un poco complicado, pero ella se empeñaba en entregar lo mejor en cada clase, al enterarse que a los mejores estudiantes les toman en cuenta para pertenecer al cuadro de honor le llamó mucho la atención.

Su promedio es de 9.49, el cual le asignó el sexto puesto en el cuadro de honor, esto se refiere a la primera escolta del pabellón cantonal. “Fue impresionante saber la noticia, porque puedo dejar a mi país en alto, saber que todo mi esfuerzo de niña, así sea en mi país, es reconocido también aquí es algo muy gratificante”.

Su meta es ser médico ya que le gusta mucho ayudar a las personas. Acotó que al llegar estaba muy desanimada porque no sabía lo que le esperaba.