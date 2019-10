INEC actualiza datos para censo 2020

Ibarra. Desde abril pasado el Instituto Nacional de Estadística y Censos realizan la actualización de datos para el VIII Censo de Población y VII de Vivienda 2020, los habitantes de todo el país deben suministrar los datos que les sean requeridos en las boletas censales de forma obligatoria. La información solicitada será estrictamente confidencial.

Importante. Desde el mes de abril se realiza el VIII Censo de Población y VII de Vivienda, al parecer muchas personas en la ciudad desconocían sobre el tema.

Así fue el caso de Priscila Pozo, una ciudadana que mencionó que una mujer fue a su casa y le informó sobre el censo por lo cual tenía que manifestarle información sobre datos. “La verdad no sabía del tema, recién me enteré cuando la chica llegó y timbró en mi casa, pues me dijo que habrá un censo y necesitaba información y que sería totalmente confidencial”.

Marco León de igual manera aseguró que desconocía del tema y en un principio no quiso dar información a la persona encuestadora.

En un comunicado realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) se indica que el objetivo es generar información estadística útil y oportuna para la toma de decisiones y el desarrollo del país.

Se asegura que la fase preliminar de este trabajo es la actualización cartográfica durante los meses de abril de 2019 a junio de 2020, esto consiste en elaborar un listado de viviendas, jefes de hogar, el número de personas que habitan en cada hogar.

Los ciudadanos que son parte del equipo técnico especializado del operativo de campo estarán trabajando en horario habitual de labores y en determinadas horas en la noche, sábado, domingos y feriados.