Ibarreños muestran solidaridad en el lugar donde agredieron a Diana

La indignación y sentimiento de rechazo contra los ciudadanos foráneos fue el punto central de la protesta. “Somos padres y esto nos duele. Lo de Diana no puede quedar así, teniendo encuentra que estaba embarazada”, explicó Scarleth León quien llegó hasta el punto para colocar una vela en homenaje a Diana Ramírez, quien este domingo 20 de enero cumpliría 26 años.

“Si hoy no nos paramos nos van a tener sometidos toda la vida. Hoy fue Diana mañana puede ser mi hija, puedo ser yo o puede ser su mamá. Si hoy no detenemos este atropello, esto continuará toda la vida”, dijo Jenny Terán, quien no pudo ocultar su indignación por los hechos sucedidos en la ciudad durante el fin de semana último.

Al momento el implicado en el asesinato de la joven Diana se encuentra bajo prisión preventiva y trasladado al Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, donde estará recluido durante los próximos 30 días que se dictó como instrucción fiscal.

El jefe de Operaciones de la Policía, general Patricio Carrillo, admitió que la institución asume la responsabilidad sobre el incumplimiento del protocolo que siguieron sus agentes para actuar contra un feminicida que finalmente asesinó a Diana Carolina Ramírez Reyes.