Ibarra prepara las tradicionales cábalas para el fin de año

Ibarra. Se acerca un nuevo año y las personas optan por creer en las diferentes cábalas que existen, según los ciudadanos esto permitirán recibir un 2020 cargado de energías positivas tanto en el amor, en lo laboral y en lo familiar.

Importante. Comerciantes de varios locales de la ciudad ya se prepararon para la venta de las diferentes cábalas como son la uvas, prendas de interior amarillas, velas, veladoras, correr con la maleta, monigotes, entre otros.

Miguel Potosí, comerciante de uvas, manifiesta que en el mercado Amazonas ya están listos para brindar con una buena atención.

En su puesto ofrece la uva roja, verde, negra y además las cerezas. En cuanto a los precios varían desde USD 1.50 hasta USD 2.00.

“La negra y la roja son las más vendidas, hay bastantes personas que ya están viniendo a comprar por el tema de las cábalas, gracias a Dios nos ha ido muy bien en la venta de las uvas en el fin de año”, agregó Pineda.

A venta de diferentes colores de velas no se quedan atrás, Yolanda Pineda, comerciante, aseguró que las velas se venden con bastante fluidez. “Vendemos surtidos, de todo color, por paquetes, unidades, bastante gente compras las velas porque dicen que les da buena suerte en todo el nuevo año”.

Los precios son cómodos, van desde USD 1, las sueltas cuestan 0.10 centavos.

Así mismo los transeúntes piensan que elegir realizar algunas de estas cábalas si pueden dar resultado en el año. Este es el caso de Mar-tha Guerra, una ciudadana que mencionó que todos los años con su familia comen las 12 uvas y por cada una de ellas pide un deseo. ‘Hace tres años que realizo esta cábala y si me ha ido muy bien, la mayoría de deseos si se cumplen, pienso que todo es cuestión de creencias y yo si creo en todo esto, aseguró Guerra.

Realizando un recorrido también encontramos a personas que adquirían ropa interior amarilla y roja.

María C., llevaba un interior amarillo, ella dice que esta cábala sirve para tener suerte en todo el nuevo año. “La verdad es la primera vez que voy a hacer algo de esta manera, siempre he comido las 12 uvas pero no me ha ido muy bien, no está mal probar otras cábalas”, dijo la ciudadana.

El fin de la venta de la variedad de cábalas que pueden encontrar en las calles de la ciudad también es poder mejorar la economía.

Un comerciante que decidió no identificarse, agregó que este no fue un año con mayores ingresos.

“Fue lleno de problemas en todo le país, pero no nos queda más que seguir en la lucha, todos trabajamos por sacar adelante a nuestra familia”. Otra de las cábalas es el uso de velas que es una tradición que atrae más a las mujeres.

Se prenden velas azules para alcanzar paz, amarillas para llamar a la abundancia, rojas para tener una vida apasionada. Las de color naranja simbolizan inteligencia, mientras que las blancas pureza.

Otras de las tradiciones también es poner dinero dentro de los zapatos, se cree que esto es para garantizar la disposición de dinero durante el nuevo año muchas personas se colocan un billete dentro de su zapato derecho. Otras, en cambio, sostienen los billetes entre sus manos.

Comer una cucharada de lentejas a medianoche, cocinadas por supuesto, es una cábala destinada a atraer el éxito en el nuevo año. Una variante es colocar un plato lleno de lentejas en la mesa.

Escribe lo malo, la cábala se trata de escribir todas las cosas malas que sucedieron en el año que termina y luego quemarlas a medianoche junto al monigote que hayas realizado.