Huir, la única opción para desplazados

Ibarra. Lorena de 27 años y César de 25, son una pareja de colombianos que huyen del conflicto armado en su país.

Ellos no están solos, pues sus tres hijas: una de 10 meses, otra de 3 y de 5 años y una sobrina, a quien adoptaron, es el motivo principal para encontrar una mejor vida en Ecuador.

La joven pareja llegó ayer al hotel Ajaví, donde el Cónsul colombiano en Ecuador, lleva a cabo una actividad para mejorar, si es posible, la situación de estas familias a través de declaraciones y atención psicosocial.

Lorena y César nunca se imaginaron que iban a pasar por este grave problema, los dos viven desplazándose desde 2017.

Su hogar estaba en medio de la selva, donde la guerrilla del país vecino es la que manda y es por eso, que decidieron abandonar su casa para evitar posibles confrontaciones.

“Tenemos que estar escondiéndonos, no tenemos un lugar estable, no podemos trabajar como se debe, hemos estado refugiados, esto no es tener una vida normal”, dijo Lorena.

Señaló que desean en este momento tener una vida normal, “queremos un lugar donde trabajar y retomar nuestras vidas, somos ciudadanos totalmente normales, lo único que pedimos es que nos ayuden a conseguir un trabajo y poder estabilizarnos”.

Trabajo. Lorena era comerciante y su esposo se dedicaba a la mecánica, “vivíamos muy bien, pero como no podemos volver al lugar donde estábamos, todo eso se perdió y regresar a buscar un trabajo en lo que hacíamos es muy difícil”.

Mientras más lejos estén de ese lugar donde vivían se sienten mejor y más seguros aquí.

“Hubo amenazas de que nuestras vidas corrían peligro”, dijo César, quien aseguró también que Colombia es un país complicado por la guerrilla, “hay mucha gente que está metida en eso y aparenta no hacerlo y sí son, por eso no podemos confiar en cualquier persona en Colombia”.

César también contó que ahora sienten mucha paz al estar lejos de los problemas que vive su país. “Pensamos volver a Colombia solo a visitar a la familia. Nosotros pedimos una colaboración de un trabajo, y tener una estabilidad, mi esposa y yo nos consideramos muy trabajadores y luchadores”, comentó César.