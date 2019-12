En el hospital San Vicente de Paúl de Ibarra se tratan 340 personas con Sida

Ibarra. El 1 de diciembre se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. La primera vez que se celebro el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA fue en 1988 y desde esa fecha, el virus ha matado a más de 25 millones de personas en todo el mundo, lo que supone una de las epidemias más destructivas de la historia.

En Ibarra. La Unidad de Atención de Salud para personas que viven con VIH/-SIDA en el Hospital General San Vicente de Paúl (HGSVP) ofrece tratamiento antirretroviral a 340 pacientes de los cuales 50 son pacientes extranjeros.

Las personas pueden acceder a una prueba rápida de VIH en todas las casas de salud del país, es una enfermedad no curable pero es tratable. Si el resultado es positivo, pueden ingresar de inmediato a las unidades de atención integral para comenzar a tratar el virus. Es importante que esta prueba se la realicen las mujeres en edad fértil y más aún, las que se encuentran en estado de gestación, para prevenir el contagio hacia el bebé.

Unidad de atención. Veró-nica Pinto, responsable de la UAI-VIH/SIDA expresa, la prueba de detección del VIH muestra si una persona tiene ese virus. VIH significa virus de la inmunodeficiencia humana. Este es el virus causante del SIDA. El SIDA es la fase más avanzada de la infección por el VIH.

La Unidad de Atención de Salud para personas que viven con VIH/SIDA, funciona en el consultorio Nº 26 en el Hospital General San Vicente de Paúl, en donde recibe tratamiento antirretroviral gratuito, que consiste en medicamentos que permiten controlar la carga viral y mejorar el sistema inmunológico, realiza seguimiento a los pacientes y trabaja en prevención de la transmisión de esta enfermedad de la madre al niño.

En el trayecto de este periodo en el hospital General San Vicente de Paúl se realizaron mil 781 tamizajes de VIH, 510 casos identificados, 340 personas con VIH reciben tratamiento gratuito en HGSVP.

A nivel de todo el país. Según los últimos datos del Ministerio de Salud Pública (MSP) en Ecuador hay un estimado de 41 mil 300 personas que viven con el VIH. El Plan Estratégico Nacional Multisectorial pa-ra enfrentar la epidemia publicado en diciembre de 2018 indica que el 58% de los contagiados conoce su estado, el 88% de los que lo saben tiene acceso al tratamiento y en el 50% de quienes toman los fármacos el virus es indetectable. De acuerdo a ello, 17.346 personas viven con VIH en el país sin saberlo.

Diferencias. VIH significa virus de inmunodeficiencia humana. Es un virus que destruye determinadas células del sistema inmunitario (la defensa del cuerpo contra las enfermedades que nos ayuda a mantenernos sanos). Cuando el VIH daña el sistema inmunitario, es más fácil que se enferme de gravedad e incluso que muera a causa de infecciones que el cuerpo normalmente podría combatir. Una vez contraído el virus, permanece en su cuerpo de por vida. No existe cura para el VIH, pero hay medicamentos que ayudan a que se mantenga saludable durante más tiempo y que disminuyen las posibilidades de que contagie a otras personas.

Según las pruebas. Los tratamientos contra el VIH, de acuerdo a las instrucciones, puede bajar la cantidad de VIH en su sangre tanto que puede no aparecer en una prueba, cuando esto sucede, no trasmitirá el VIH por vía sexual. El tratamiento es importante, porque quienes no se tratan, mueren.