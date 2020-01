Herrera: ‘Empresa Movidelnor tendría que liquidarse’

Ibarra. La exconcejala y ex candidata a la alcaldía de Ibarra, ingeniera Hilda Herrea Tapia, desestimó la apresurada intención de querer disolver la Mancomunidad de Tránsito del norte del país. Vio la inconveniencia y argumentó varios aspectos para proceder con una posible decisión que fue anunciada el viernes anterior en rueda de prensa por la presidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Ibarra, Andrea Scacco.

Hilda Herrera, señaló que “la semana culmina con algunas noticias escandalosas para nuestra ciudad, pasando por la acusación de un señor koreano exigiendo la devolución de fondos para la campaña de la alcaldesa, y el entramado de un círculo de corrupción, que involucraría desde asambleístas, asesores de alcaldía y más”.

Decisiones absurdas. Además, señaló la exconcejala, la desatinada postura con respecto a no declarar la emergencia para Yahuarcocha. Y se remata con el anuncio de “dar facilidades para desaparecer la Mancomunidad de Tránsito y Transporte del Norte del país”.

Por la importancia para nuestra querida Ibarra y el resto de Municipios me referiré ahora y señalar lo que está en juego, por no tener una visión y liderazgo para proyectos estratégicos, que está llevando a tomar decisiones absurdas que perjudicarán a la ciudadanía y las arcas municipales.

No es tan fácil. La gran alianza de 15 municipios de Carchi, Esmeraldas, Pichincha e Imbabura ratificadas por los Concejos Cantonales tendría que terminar y en derecho, aseveró Hilda Herrera, como se hace se deshace, habría que ser ratificada por los concejos para entrar en liquidación, “es decir no es decisión unilateral y autoritaria de una sola persona que en este caso es electa por los mismos municipios”, apuntó. La competencia volvería al Concejo Nacional de Competencias para ser entregadas a los municipios que soliciten la misma, dijo Herrera Tapia, “la mayoría no tiene capacidad económica y logística para enfrentar solos el problema”.

La empresa Movidelnor EP tendría que liquidarse para organizar empresas locales, que no podrían constituir la mayoría de municipios, hasta tanto sería la Policía Nacional que tendría que encargarse del tema , dejando de lado su atención principal a la seguridad interna del país, y las ciudades entrarían en más problemas al no contar con recursos ni para lo uno ni para lo otro, analizó la ingeniera Herrera.

Perjuicios. La exconcejala Herrera, explicó que la Empresa tendría que declarar terminadas las alianzas estratégicas de forma unilateral, suscritas para revisión técnica vehicular, control de velocidad, entre otros, pues los contratos fueron firmados para actuar en los 15 cantones, perjudicando la economía de la misma por los reclamos indemnizatorios que se presentaría por vía contenciosa administrativa.

Los trabajadores serán despedidos, pues ya no serían necesarios en cantones y en el centro principal (Ibarra), precisó, al recordar que se denunció por padres y madres de familia que se dejó fuera a 45 Agentes de Tránsito sin respetar la inversión de la familia y los procesos realizados.

Todos los cantones, excepto Ibarra tendrían que pasar de categoría A, a la B y C, pues se dio categoría A por la presencia de Ibarra, es decir, se retrocedería en lo ganado, anotó.

Finalmente, dijo Herrera, todo el esfuerzo para lograr la unidad, solidaridad y subsidiaridad como principios de un largo proceso que ahora se lo está manejando sin capacidad y liderazgo se estaría yendo al tacho de la basura, de manera arbitraria, antidemocrática y sin respetar la voz de los alcaldes de la Mancomunidad.