Marco Antonio Hadathy: “Han confiado en gente nueva y no los vamos a defraudar”

Ibarra. El excomandante del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, Marco Antonio Hadathy, obtuvo la segunda mejor votación como concejal urbano en Ibarra. Para él, este reto recién empieza y asegura que recibió los resultados con humildad y agradecimiento, con la gente que ha confiado en su movimiento, que es creado por gente joven.

“Han confiado en gente nueva, nadie de nosotros ha estado vinculado en política o movimientos que han trabajado como candidatos, yo soy el más ‘viejito’ de todos”, dijo Hadathy. También mencionó que se solicitó su presencia en la lista, ya que uno de los problemas más graves que tiene la ciudad es la falta de protección y seguridad, y por eso aceptó el reto.

Aseguró que no van a defraudar a la ciudadanía, ya que son gente honrada, que quieren a su tierra, y están aquí por y para Ibarra. y no tiene otro interés que no sea servir durante los próximos años.

Declaración. “Queremos hacer de este municipio una institución que esté al servicio de la ciudad, por eso vamos a descentralizarlo y mejorar los sistemas de informática, para que la gente pueda hacer los trámites más rápido. Vamos a tratar que las oficinas estén en las parroquias, para que la gente reciba la respuesta sin tener que movilizarse desde el campo a la ciudad. Nos vamos a encargar que aquellas obras que se han ofrecido, como parte de la campaña, se cumplan a total cabalidad”, mencionó Hadathy.

Para el exbombero uno de los momentos más emocionantes de la campaña fue la caravana, ya que nunca antes había estado en un proceso político.

“Nunca he visto tanta gente alegre, saludando y felicitando, impulsando a que lleguemos a la alcaldía, porque todos quieren que el cambio sea de 360 grados. Hay que darle una vuelta completa a una administración llena de problemas, corrupción, prepotencia, malos tratos y cosas malas; pero eso se acabó, nosotros somos gente digna y vamos a respetar a los funcionarios y a la ciudad”, comentó.

Dijo también que el objetivo es hacer una reedición total de cuentas y una total fiscalización para tener claros los números y saber exactamente cuánto están debiendo, porque se han despilfarrado los recursos. “Dicen que han hecho obras, pero cómo, llevándose porcentajes seguramente y ya descubriremos cada una de esas cosas. La única forma de poner en orden esta ciudad será cuando decidamos transparentar la administración y los haremos con participación ciudadana, gestión y dando cuentas a la gente de todas las actividades y obras”, aseguró Hadathy.

Finalmente dijo que su triunfo y el de sus compañeros de bancada, se debe a la unión de gente joven, que ha estado luchando por transformar y cambiar la historia de este cantón.