Ibarra. En las próximas horas se nominará a los miembros del Consejo Na-cional Electoral definitivo y Gustavo Vega Del-gado, un prominente médico y estudioso cuencano, dejará su curul como presidente del organismo transitorio, que según él, lo recibió con un 13% de credibilidad y hoy cuenta con más del 60% de confianza nacional.

Vega Delgado estuvo en Ibarra y dialogó con EL NORTE.

¿La encuesta le da confianza?. Aspiro que nos vayamos con el 65 % y 70 %. Pero eso no nos importa a los consejeros actuales, no somos vanidosos, no aspiramos ninguna membresía de corte personal o secundario, sirve para la Casa de la Democracia.

¿Qué es lo más importante? La credibilidad que creció como espuma y eso es bueno para volver a confiar en lo que hemos hecho nosotros en favor de la independencia del poder electoral.

En redes sociales la mayoría de precandidatos no tienen propuestas, pero sí insultos, deslegitimaciones e infamias. ¿Qué ha hecho el CNE para frenar eso?

Con redes sociales nada. Lamentablemente no tenemos niveles legales, ni una jurisprudencia a nivel del país, a nivel del mundo, no existe una jurisprudencia capaz de controlar las redes sociales y no podemos intervenir en ellas, a pesar de que somos testigos de que hay climas de violencia, además hay sexismo que está prohibido.

Usted dijo que con la Contraloría hay convenios... Con el doctor Pablo Celi firmamos dos convenios. El primero un informe integral de auditoría que está casi por salir, para examinar los últimos siete años del CNE, y el segundo, para prevenir el desvío de gastos públicos a privados, evitar la precampaña y por supuesto que sean nítidos, probos y transparentes en el uso de los fondos partidarios permanentes.

¿Por qué hay dudas? Por-que hay algunos organismos que se han festinado privadamente los dineros del pueblo que debían ser situados solo para capacitación y promoción doctrinaria de sus agrupaciones políticas.

¿También con el MIES? Sí, para que junto con el Ins-tituto de la Democracia y el Consejo Nacional Interge-neracional evitar la campaña sexista, la campaña violenta y alentar desde un punto de vista positivo lo que debe ser la democracia, la promoción, el altruismo y los valores.

¿Qué le ofrece al país? Ofrezco transparencia, honestidad, neutralidad, objetividad, responsabilidad y además austeridad, porque hemos bajado notablemente los costos del Plan Operativo Eleccionario.

Son cosas que nos ha pedido el pueblo y nosotros que no tenemos apetencia de figuración y ganancias secundarias, tenemos que ser dóciles al clamor del pueblo frente al fracaso anterior de un sistema electoral poco transparente y en la sombra de duda para la mayor parte de los ecuatorianos.

¿Hubo corrupción en el CNE anterior? Sin duda, hubo corrupción. Ya verá el país cuando la Contraloría nos entregue en poquísimos días el informe, va a ser un escándalo.

¿Qué hay de malo? Viáticos, supernumerarios de exautoridades en el monto de USD 40 mil y de USD 33 mil, respectivamente al extranjero, secuestro de la base de datos para las preguntas de quienes concursaron para ser miembros del CNE y como en los peores colegios de un país de Ripley, se les dio las preguntas para que las respuestas sean calificadas probamente.

Nosotros queremos curarnos en salud frente al pasado que ha sido lamentablemente ominoso.

Doctor Vega, si hay sancionados luego del informe de Contraloría, esperemos que no se les ponga grilletes de mala calidad... (Ri-sas...) La verdad es que no hay que confiarse en los grilletes. Las ganzúas tienen algunos sectores que todavía persisten en el poder.