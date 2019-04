Gobernador desmiente incremento y dice que se normalizará venta de gas

Ibarra. El malestar de muchas personas por conseguir un cilindro de gas en la provincia continúa.

Galo Zamora, Gobernador de Imbabura, comentó que este problema es porque se encuentra en mantenimiento la refinería de Esmeraldas la cual es la que abastece de gas a toda la provincia.

Causa. Por este motivo se destinó que el envase se lo haga en Oyambaro ubicada en el sector del Quinche y en la ciudad de Guayaquil.

Alejandro Gómez, Intendente de Policía de Imbabura mencionó que desde esta última ciudad es de donde viene la gran mayoría de cilindros y que es por eso que existe una demora en la llegada del gas.

Las provincias de Imbabura y Carchi son los lugares a los que llegan los cilindros.

Comentario. El Gobernador dice que otro de los factores para que se de este tipo de inconvenientes es que también no se están dando los cupos completos desde estos dos establecimientos para que abastezca a toda la provincia.

El otro inconveniente es que hay ciudadanos que compran más de un cilindro, lo que causa el desabastecimiento de este producto.

“Lo que pedimos a la ciudadanía es comprensión para que compren un solo cilindro de gas, que compren lo necesario”, acotó.

Otros de los inconvenientes con el que se encontraron es que hay establecimientos como, restaurantes y bares, que están usando el cilindro azul, lo cual no está permitido de acuerdo a la ley.

Los dueños de ese tipo de negocios deben usan el cilindro de color tomate.

“Existen problemas con algunos locales de comida donde ellos tienen que consumir el cilindro industrial sin el subsidio, pero por cuestiones de precio, de forma ilegal consumen el gas doméstico que está destinado a los hogares, lo que ocasiona escasez”, mencionó el Intendente.

Desde hace dos semanas se está realizando un control en estos locales para evitar el mal uso del cilindro de gas. El gobernador manifestó que estos centros no deben usar gas doméstico ya que normalmente los restaurantes usan un gas diario.

Gómez también aseguró que en los sectores donde se realiza la minería, los cilindros se los está vendiendo a cuatros veces más su precio original.

Otro de los factores del malestar de muchos ciudadanos fue el rumor en el que se decía que la escasez del cilindro de gas era por un incremento en su precio. “Lo que quiero descartar es que no se alzará el precio del gas lo cual es completamente falso, no va haber ningún incremento no hay intento de realizar eso”, dijo el Gobernador.

Se va a sectorizar la provincia y la ciudad para que los distribuidos vayan específicamente al barrio asignado. “Pedimos la comprensión, no hay ningún intento de incremento, nos afectó el mantenimiento que se hace a la refinería de Esmeraldas, eso es temporal, espero que cada uno use lo necesario en cada domicilio, no pensemos en lo que yo necesito, sino en lo que necesita el vecino, ayudémonos todos para que poco a poco se normalice este problema”, comentó el gobernador.

La Intendencia da soporte a la Gobernación de Imbabura controlando la comercialización de este producto para que se distribuya en los sectores asignado de la mejor manera.

45 días son los que se estableció que dure el mantenimiento de la refinería de Esmeraldas.

Gobernación e Intendencia coinciden en que a finales del mes de abril la situación se normalizará y las personas podrán conseguir un cilindro de gas.

En Ibarra en los sectores de Los Ceibos, Caranqui, La Victoria, Ciudadela Municipal son algunos de los puntos donde se distribuirá los cilindros de gas con normalidad.