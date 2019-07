GAD municipal debe descubrir si hay otros casos similares...

Ibarra. ¿Para qué el Concejo municipal creó una comisión especial para investigar el caso del presunto doble pago, si se llegó a lo mismo que la colectividad ibarreña ya conocía?

Es más la ingeniera Andrea Scacco en rueda de prensa, denunció haber descubierto el pago doloso a una misma persona y con el mismo fin (expropiación de un terreno). Lo obvio hubiese sido denunciar ante las entidades correspondientes, esperar la investigación y resolver en el marco de la ley, cueste lo que cueste y caiga quien caiga.

¿Trabajo infructuoso? El informe de la comisión fue presentado y aprobado por unanimidad. ¿Trabajo infructuoso?, quizás sí, aunque para la concejala Lucía Posso, quien estaba señalada en ese caso, el trabajo de la comisión sirvió para dejar las cosas claras.

“La comisión especial ha presentado su informe ante el Concejo municipal, mismo que fue aprobado y a mi, ahí no se me toca, mi nombre no aparece dentro de las recomendaciones ni de las conclusiones”, dijo la concejala Lucía Posso Naranjo, al mencionar que “la intención fue destruirme políticamente”.

¿Lo mismo? De su lado, la presidenta de la Comisión especial conformada por el Concejo municipal, doctora Mirian Ayala, dijo que el trabajo de la Comisión se basó en documentos que desde la sala multicompetente se remitió documentos foliados sobre el caso que en la Fiscalía y Contraloría ya tenían conocimiento.

Según la concejala Ayala, “el informe sí concluye que hubo un perjuicio a la municipalidad por el valor de USD 85 554,91 que se pagó por duplicado para el mismo caso y para el mismo beneficiario”.

Martínez y Godoy. Lucía Posso Naranjo, en cambio, afirmó que defenderá su inocencia hasta el final, porque de por medio hay una familia que ha sido vilipendiada.

“El objetivo fue tratar de mancillar más mi nombre y mi dignidad. Se concluye que para ese pago indebido se procedió con negligencia administrativa en la gestión del exalcalde Jorge Martínez, añadió la edil, al citar que en una parte del informe “indica que los exfuncionarios del GAD municipal incurrieron en negligencia e incumplimiento de sus funciones, al no realizar un previo control adecuado a la orden de pago, lo que ocasionó a que se proceda a realizar el segundo pago por el mismo concepto”.

En el informe salen a relucir los nombres del exalcalde Jorge Martínez y del que fuera abogado de esa administración, doctor Arturo Godoy (hoy funcionario de EMAPA-I), “en ese sentido creo que les ha salido el tiro por la culata, aunque la intención primaria era agredirme políticamente con este circo mediatico”.

No pueden vincularme de la manera mañosa y maliciosa como han querido hacerlo, porque definitivamente mi actuación en este proceso, precisó Posso Naranjo, ha sido como abogada, y en su momento yo reaccionaré en las instancias pertinentes porque yo no he sido la beneficiaria de esos dineros como siempre lo he sostenido.

“Circo mediático”. Sobre este hecho, en la página de Facebook de la Municipalidad de Ibarra, suscrito por “jiniguez” se señala que en la Sala de Sesiones el Pleno del Concejo Municipal del Cantón Ibarra aprobó el informe que preparó la Comisión Especializada sobre el doble pago por concepto de la expropiación a un bien inmueble que fue utilizado para la construcción de la vía Galo Plaza Lazo, en el año 2013.

Más adelante se señala: “El informe determinó́ que se procedió al pago dos veces por la expropiación de una misma propiedad a nombre del señor Gonzalo Cristóbal Benalcázar Naranjo, en donde la actual concejala de Ibarra, Dra. Lucía Posso Naranjo, fungió́ como procuradora judicial”.

Esta información causó molestia en Lucía Posso, por el direccionamiento para afectarla. “Más adelante vamos a ver quién promueve ese segundo pago, quién trabajaba en la Función Judicial y en la Sala donde se impulsó ese pago, eso saldrá a la luz en la acción que impulsaré en mi defensa”, argumentó. Aclaró que fue ella la que acudió con una solicitud de examen especial ante la Contraloría.

Yo quiero trabajar, pero esta administración se ha empeñado en el circo mediático, puntualizó Posso.