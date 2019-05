Futuro del periodismo necesita estrategias

Ibarra. “Los medios de comunicación y la prensa en particular hemos vivido una revolución de alcances que a veces son difíciles de entender cuando uno está viviendo esos momentos en directo”, dijo Ismael Nafría, periodista español.

Diálogo. En una entrevista en ENtv, el experto en medios y autor de “La reinvención de The New York Times”, mencionó que los modelos que funcionaron hace décadas especialmente para la prensa, quedaron obsoletos porque está cambiando el tipo de consumidor.

Mencionó que con la transformación del impreso a lo digital lo que se debería conseguir es el valor de las marcas, que durante mucho tiempo han sido fuertes y se han ganado respeto de la gente, del público y son una referencia informativa en los mercados.

Sin embargo, este proceso, señaló que se debe seguir haciendo en un nuevo entorno, “donde lo impreso todavía no ha muerto, pero sabemos que está cayendo y no podemos cerrar los ojos a eso porque nos engañarían”, dijo Nafría.

Otras temáticas. Habló también sobre las publicaciones del The New York Times, “cuando a las 16:00 la CNN en Estados Unidos abre su informativo diciendo según publica el The New York Time no se está refiriendo a la edición del papel de ese día, sino a la web”. El éxito para Nafría, se logra cuando el medio continúa haciendo ese periodismo, un periodismo de calidad, pero “llegando al público de un nuevo modo y eres capaz de generar un negocio en ese nuevo entorno”.

Importante. La transición digital es un proceso largo, que requiere tener las ideas claras por parte de los propietarios, es decir, hacia dónde ir, por qué y cómo hacerlo. El periodista español, que también es parte del Congreso Internacional de Sistemas Inteligentes y Nuevas Tecnologías: Ten-dencias Interdiciplinares en Comunicación, COISINT 2019, aconseja intentar centrar los esfuerzos para generar información con un valor importante.

Aclaró que hay más barreras en la generación de jóvenes para que se incorporen al medio impreso, “cuando uno mira al futuro es necesario y fundamentalmente hacerlo en digital y eso hay que trabajar”.

Sin embargo, indicó que las aplicaciones que permiten contactar con el público tienen sentido, pero no es importante poner toda la energía en el proceso, “se debe hacer un producto diferente.