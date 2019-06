Freddy Estévez: “El señor gerente le mintió a Ibarra”

Ibarra. Ante las declaraciones del gerente de la E-mapa-I, Gustavo Andrade, sobre la cartera vencida de 2 millones de dólares, el exdirector comercial, Fre-ddy Estévez, aseguró que “le mintió a Ibarra”.

Estévez mencionó que fue una mala interpretación. En una entrevista en ENtv, dijo que entregó un informe el 29 de abril de este año y quedó en los archivos de la empresa.

Sin embargo, aclaró que referente a los 2 millones de dólares, que dijo Andrade en una entrevista en este mismo espacio, implicaría que un 40 % de la ciudadanía no está pagando del agua.

“USD 2 millones 145 mil es de la cartera, supuestamente es todo lo que se está debiendo, que no se ha hecho gestión, pero es falso, porque la mitad de eso es cartera que recién vamos a facturar”, aclaró el exfuncionario de la Emapa-I.

Además informó que USD 1 millón 88 mil 465 se cobraría en 30 días, pero se quedaría un 5 %, aunque anunció que se ha generado un departamento de coactivas y que en esta nueva gerencia despidieron al personal que estaba en esta área. “Cómo quieren recuperar si lo que dejamos armado quieren deshacerlo”, añadió.

Sin embargo, en días anteriores Andrade señaló en una entrevista en ENtv, que hay aproximadamente 2 millones de dólares de cartera vencida.

Pero Estévez manifestó que sin llegar a temas de juicio y generando condiciones de pago adecuadas, se ha recuperado la cartera vencida.

“Lamentablemente el señor gerente mintió a Ibarra y eso no se vale. Zapatero a su zapatero, si yo tengo personal que me está respaldando, pues me iré a asesorar. Hay grandes profesionales dentro de la institución de la Emapa-I”, dijo.

Expresión. El exfuncionario agregó que el gerente simplemente “cogió y leyó lo que le salió”.

Explicó también que son 650 mil dólares de cartera vencida, la cual está en instituciones públicas de Carpuela y Juncal y de los lotes baldíos, que es lo que siempre han manejado.

Además, comentó que comenzaron con una cartera de 1 millón 400 mil en 2014 y se ha bajado alrededor de 800 mil. “Se debe tomar en cuenta que hemos incrementado 11 mil usuarios. Hemos sido más eficientes en el cobro de la cartera”. Considera que el área comercial es el pulmón que bombea para que la empresa siga funcionando porque sino hay dinero, no se hacen obras o no se paga a empleados. “Solo es cuestión de lógica, si tengo una cartera extremadamente vencida no se puede pagar a empleados”, finalizó.