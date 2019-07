Familias marcharon en contra del Matrimonio GLBTI

Ibarra. Ayer se realizó la denominada Gran Marcha por la Familia, en rechazo a la aprobación del Matrimonio Igualitario, por parte de la Corte Constitucional.

Sandra Ipiales, una de las participantes, manifestó que se busca apoyar a la familia. “No estamos en contra de quienes están de acuerdo con otro género, pero simplemente pedimos el respeto por la familia. Nos rige Dios. Queremos que haya respeto por la familia, hombre y mujer”

En un diálogo con ENtv, el Vicario General de la Diócesis de Ibarra, Monseñor Iván Onofre, manifestó que no se busca la discriminación. “No nos oponemos a que ellos se unan, respetamos a la persona, tengan la tendencia que tengan... lo pueden llamar unión de homosexuales...”.

Enfatiza que “no se puede llamar matrimonio a lo que no es.

“Matrimonio viene del latín máter, que viene de matriz, que es la parte del útero de la mujer; entre dos hombres no hay matriz, por lo tanto no hay madre y por lo tanto no hay matrimonio”, precisó.