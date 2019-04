Falta de buses generó caos en primer día de feriado

Ibarra. “Estoy esperando dos horas para irme a San Gabriel. Todos los buses pasan llenos y yo necesito llegar para pasar con mi familia en este feriado. Seguiré en la espera”, decía con preocupación Rocío Cabezas.

Esta misma preocupación la compartían un grupo de aproximadamente 20 personas que esperaban un bus, la mañana de ayer en el sector de El Olivo.

A medida que pasaba el tiempo más viajeros se aglomeraban a la salida de Ibarra con la finalidad de viajar hacia sus destinos, en diferentes puntos de la provincia del Carchi.

Algunos de ellos habían estado en la parada del sector del mercado Mayorista pero tampoco tuvieron suerte y decidieron avanzar hasta la altura del la estación de combustible, al norte de la Ciudad Blanca.

Transporte particular. Gabriela Barahona intentaba llegar a Bolívar, Carchi. “Estoy más de una hora y no hay ningún bus. Ahora estamos esperanzados en los carros particulares para que puedan llevarnos”, dijo y añadió que desde el momento que llegó no habían tampoco estos transportes. Se conoció que en horas tempranas algunos taxistas estaban ofreciendo este servicio.

Cada pasaje lo ofertaban en USD 10 y el destino era Tulcán, sin opción de llegar a otros sitios como, por ejemplo, a El Ángel.

Problema que no termina. Precisamente el inconveniente de llegar a otros destinos que no sea Tulcán es un cuento que nunca acaba y un verdadero dolor de cabeza para los viajeros.

“Esto se agudiza en los feriados porque hay más gente, pero siempre tenemos problemas para llegar a ciudades que no es Tulcán. Los choferes quieren que paguemos pasaje completo hasta allá aunque nos quedemos en otros lugares. Eso es un abuso y las autoridades no hacen nada por eso”, explicó Marcia Hurtado.

Operativo. Como parte del operativo de Semana Santa, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) activó las brigadas de control en las terminales terrestres de la provincia. Se controla la movilidad, tarifas establecidas, kits de seguridad y títulos habilitantes. Andrés Pupiales, Jefe de los Agentes Civiles de Tránsito de Movidelnor, dijo que la Empresa Pública de Movilidad del Norte, desplegó 351 Agentes Civiles , 18 vehículos y 62 motocicletas en la parte urbana y en la vía E35. “Recomendamos a la población no exceder los límites de velocidad, no conducir en estado de embriaguez y evitar el uso del celular si está conduciendo”, dijo.