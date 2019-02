Existe un déficit de 5 747 armas para la Policía Nacional

Ibarra. Ante la Comisión legislativa de Relaciones Internacionales, los jefes policiales revelaron que existe un déficit de 5 747 armas para los uniformados.

La ministra del Interior, María Paula Romo, informó que el Gobierno realizará modificaciones al presupuesto del Estado, para comprar armas de dotación que serán destinadas a los uniformados que salen a las calles a los diferentes operativos de seguridad y control. “Está entre los 600 y los 700 mil el monto que estamos destinando para esta compra”, indicó.

Testimonios. Pero este déficit que se habla ha sido durante este tiempo un secreto a voces dentro de las filas uniformadas.

Un miembro policial, que prefirió no ser identificado, envió a Diario EL NORTE el siguiente mensaje: “Hagan un reportaje sobre la situación policial, que no todos tienen dotación: esposas, gas lacrimógeno, y otros elementos que el Estado debe dotarnos.

Además que hay muchos compañeros que lamentablemente desde que se gradúan no vuelven a realizar prácticas de tiro porque no hay balas, ya que nos dieron en dotación 50, de las cuales 25 nos quitaron para poder solventar a otros compañeros que no tienen”, dijo el uniformado.

Oficial retirado. Carlos Aguirre Terán, coronel en servicio pasivo y quien también es parte de la Asociación de Coroneles en Servicio Pasivo de la Policía en el Ecuador tiene su criterio.

“Se dice que los policías no han disparado armas hace ya varios meses, eso es real, yo fui parte activa en operaciones policiales en la calle. Esto ha sido por épocas desde que nos iniciamos; pocos recursos económicos hay para la Policía Nacional, poca munición y poco armamento. Este problema no es nuevo. Pero también todo depende de los comandantes provinciales. También lo que manifiestan que les retiran a los policías sus balas del total que se les entrega también es real”, dijo el exoficial policial.

La interrogante. “¿Por qué no actúan los policías...?, la respuesta es por el miedo y por el temor que justamente ocurre después de que actúa o no actúa un miembro policial ya puede ir preso”, dijo el coronel Aguirre, e hizo un llamado al alto mando institucional para que vele por sus policías, “una cosa es actuar y estar en esos operativos, no es únicamente darles el pase y las sanciones respectivas. El policía que está en las calles tiene que ser preparado y capacitado no únicamente los miembros de los grupos especiales”, dijo el oficial en servicio pasivo.