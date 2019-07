Exigen control a informales

Ibarra. Cerca de 800 taxistas se concentraron la mañana de ayer en los interiores y exteriores del teatro Monseñor Leonidas Proa-ño del Municipio de Ibara para expresar su malestar por la falta de control por parte de la Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movidelnor) contra el taxismo informal.

Importante. Juan Manuel Mantilla, gerente de Movidelnor, manifestó que seguirán manteniendo la a-pertura para resolver los problemas.

“Fortalecer el control de la ilegalidad como lo hemos estado haciendo y el trabajo en equipo han sido los acuerdos”, dijo Mantilla.

Manifestó de igual manera que trabajarán conjuntamente para apoyar la transportación en Ibarra y en la provincia. Acotó que para controlar la informalidad se debe trabajar en equipo con los transportistas formales, Movidelnor, agentes de tránsito, y de esta manera se realizarán operativos efectivos.

A su vez, Marcelo Andrade, presidente de la Unión de Taxistas de Imbabura, exigió que haya un canal de comunicación abierto con la Empresa Pública de Mo-vilidad, el control directo y frontal a la informalidad que existe a vista de todos los ciudadanos.

“No puede ser justo y posible que existan carros amarillos similares a los carros de transporte público comercial, esto solo pasa en Ibarra”, exclamó Andrade.

El presidente del gremio acotó que esta reunión ha sido muy provechosa, informó que existe una resolución de 10 años para no crear más operadoras.

“La informalidad debe desaparecer, no solo ser controlada”.

Dijo que es importante reconocer que la gente de bajos recursos económicos no son parte de los informales, él asegura que “en la informalidad están inmiscuidos funcionarios y exfuncionarios de instituciones públicas y privadas”.

Mencionó también que la intención de los taxistas convencionales ha sido trabajar con las autoridades.

“Lastimosamente no se encuentran resultados, ya no debemos esperar, más bien debemos recurrir a poder dialogar, para que vean que la preocupación no es de Marcelo Andrade, es de un pueblo en general”.

Agregó que la informalidad no solo genera un perjuicio económico al sector de transporte, también genera caos vehicular, inseguridad ya que últimamente varios taxistas han sido asaltados.

Rigoberto Benítez miembro de la cooperativa 17 de Julio dijo que han sido convocados para esta protesta por parte de Marcelo An-drade en donde han pedido que se respeten los acuerdos y espera que haya soluciones.