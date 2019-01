Estudiantes a la espera de iniciar sus estudios online

Ibarra. El proyecto de estudios universitarios online, que inició el año pasado en cinco universidades del país, sigue generando expectativa en Imbabura. Los estudiantes siguen a la espera de que se les informe sobre las fechas para iniciar.

Malestar. Neitan Arboleda y Mayra Torres, estudiantes imbabureños que optaron por esta modalidad, llegaron a Diario EL NORTE para manifestar que siguen a la espera de que inicien sus estudios online.

“Hasta el día de hoy no hemos tenido una respuesta por parte de las autoridades. Exigimos nuestro derecho a la educación y esperamos una pronta solución”, dijo Mayra Torres.

La UTN responde. Frente a este malestar Marcelo Ceva-llos, rector de la Universi-dad Técnica del Norte, UTN, explicó: “El primer impedimento es legal. La ley determina que para poder ofertar una carrera debemos tener autorización del Consejo de Educación Superior aprobando las carreras que estamos ofertando y eso no se ha dado aún. El otro punto, que también nos preocupa, es la garantía de los recursos para la continuidad. Porque no basta con otorgar ciertos recursos. En nuestro caso no tenemos asignación de un solo dólar en el presupuesto 2019 para las carreras de modalidad virtual. Estamos a la espera de la resolución por todo lo demás la universidad está lista”.

Reunión. Ayer se hizo en Quito una reunión con autoridades de la UTN y la Senescyt para definir todo y buscar una solución.