“Estimamos que Emapa tiene dos millones de dólares de cartera vencida”

Ibarra. Luego de dos semanas de haber sido asignado gerente de la Emapa-I, Gustavo Andrade aseguró que existen ciertas anomalías, como faltante de activos en bodega y contratos que no cumplen con los procesos de contratación pública. En una entrevista en ENtv señaló que la cartera vencida es de 2 millones de dólares.

“Hay algunos rubros que es de cartera incobrable y otros que no deben estar en la cartera, porque no son deudas que se tienen sino que no se ha hecho una liquidación de cuentas”, dijo.

¿Qué es lo incobrable? Por ejemplo, cuando se han emitido permisos para la instalación de acometidas y efectivamente no se llegó a instalar.

¿Si no se llegó a hacer una instalación, cómo le perjudica a la empresa? Se tienen que pagar valores aproximadamente de 230 dólares por instalación de acometidas, se pagan los valores pero no se instala la acometida ni el medidor. Hay temas que preocupan en cuanto al manejo financiero porque también hay esa deuda, es decir, esos 230 no se cobraron pero aparecen reflejados. La situación es que se incorpora en la cartera vencida pero no son deudas firmes.

¿Hay alguna política para poder recuperar esa cartera de 2 millones de dólares? Primero, debemos transparentar, es decir, poner en evidencia qué corresponde efectivamente a cartera vencida y qué no, después vamos a iniciar un proceso de cobro de cartera, a través de la incorporación de nuevas tecnologías y procedimientos de coactivas.

¿Es necesario que un técnico esté al frente de la empresa de Agua Potable o no? Eso corresponde a una visión bastante limitada que es de tipo tradicional sobre el manejo del agua potable, porque se ha pensado que cuando nos referimos únicamente al agua potable estamos hablando de la canalización de esta y a la apertura del grifo, esa visión está ya obsoleta. Lo que se tiene que hacer en la actualidad es un manejo integral del agua.

¿Su nombramiento no fue político? No, en ningún caso, primero yo soy un abogado de profesión, tengo dos maestrías una en derecho administrativo, con esto estamos analizando, estudiamos y ponemos en práctica todo lo que se refiere a la nueva administración pública. Actualmente estoy haciendo mi tesis para graduarme en estudios urbanos.

¿Cómo va a actuar Emapa con los terrenos en el anillo vial? Estamos trabajando de manera conjunta con la dirección de planificación y de ordenamiento territorial, para garantizar un servicio de calidad a la ciudadanía.