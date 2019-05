Alcaldesa de Ibarra aseguró que el camal de Ibarra está en un estado crítico

Ibarra. Una de las prioridades que tiene la actual administración municipal es terminar la obra del camal ubicado en el sector de Turupamba. Ayer en un encuentro con los tercenistas la alcaldesa Andrea Scacco lo confirmó.

“El espacio donde ha funcionado la Empresa Pública Municipal de Faenamiento y Productos Cárnicos de Ibarra es terrible”, dijo la Alcaldesa.

En este conversatorio indicó que en el nuevo espacio la infraestructura está avanzada en un 90%, “pero hay una serie de consideraciones que lamentablemente no nos permite iniciar la operación”, añadió.

Pero mencionó que en los próximos días se conocerá la fecha de inicio de operaciones. Al inicio de este encuentro Scacco señaló que a las 08:00 de ayer se reunió con los representantes del Banco del Estado, con quienes se hizo una evaluación de los proyectos que el Municipio ha tenido en marcha y de los nuevos.

Durante su conversatorio con los tercenistas también agregó que entrar al camal es una situación “bastante crítica”, ya que el estado es deteriorado.

Habló del predio. Según los comerciantes este espacio también pertenecería a la familia Morejón. Scacco aclaró que no es una decisión de la familia de embargar o no embargar. “La familia Morejón siguió un proceso legal y justo coincidió que en los primeros días de mi alcaldía ya se ejecutan los embargos. Ellos tampoco pueden detenerlo por más que tienen voluntad para solucionarlo”. Además dijo a los tercenistas “que mientras las cosas estén como hoy con el diálogo no quiero que se preocupen, yo siempre les voy a hablar con la verdad”.