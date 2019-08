Error en informe impide aprobación del presupuesto

Ibarra. La sesión de Concejo en la que se tenía previsto conocer y aprobar en primer debate la ordenanza de presupuesto para el ejercicio económico de 2019, fue suspendida debido a errores en el informe presentado.

Errores. La sesión se desarrollaba con normalidad, pero mientras Miriam Cisneros, directora Financiera del Municipio, detallaba los traspasos presupuestarios, Óscar Lomas, concejal de Ibarra, dijo que había identificado algunos errores en las cifras. “No se necesita ser experto en economía para saber que son errores de suma y resta”, dijo.

Diferencias. A su lado, la concejala Lucía Posso daba su apoyo a Lomas mientras asentía con la cabeza y la Directora Financiera explicaba que se debía a un error en el despliegue de la información al programa informático Excel.

“Son 200 mil dólares que hay de diferencia en una suma, entonces es algo realmente preocupante”, agregó Lomas.

Molesta. Aunque Cisneros se retiró para arreglar los errores, finalmente la reunión fue suspendida y tomarán su tiempo para analizar el nuevo documento. La Directora Financiera, por pedido de Andrea Sca-cco, alcaldesa de Ibarra, explicó que se trató de un error de una persona que ya fue separada de la institución. “Imagínense si me pongo a hacer el trabajo de los directores. Era una persona que no hacía bien las cosas pero felizmente ya no está en la institución”, dijo Scacco.

Extraoficialmente se conoció que la funcionaria a la que se referían es Jackeline Valencia, financiera que laboró en la municipalidad en la administración de Jorge Martínez.