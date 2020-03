En ocho casos se puede circular sin restricción

Ibarra. Desde las 05:00 de ayer arrancó en todo el país la restricción vehicular de acuerdo al último número de placa, la misma que se extenderá hasta el próximo 5 de abril

Esta decisión se tomó en el marco del Estado de Excepción declarado en todo el territorio nacional mediante resolución del Comité de Emergencias Nacional (COEN).

La Empresa Pública de Movilidad (EPM) emitió un comunicado informando que los lunes, miércoles, viernes y domingos no circulan los vehículos cuyas placas terminen en 0-2-4-6-8, mientras que para martes, jueves y sábados no deben hacerlo los números terminados en 1-3-5-7-9.

En ambos casos esta medida aplica hasta las 21:00. A partir de esta hora rige el toque de queda.

Medidas. El incremento de casos positivos de coronavirus obligó a las autoridades a declarar la emergencia sanitaria, lo que implica la restricción del tránsito y movilidad a nivel nacional.

Con esta medida se busca contener el aumento de personas contagiadas que, desde esta semana, superó la centena de casos.

Hasta el mediodía de ayer todavía se pudo observar en las calles del centro de la urbe a conductores circulando en sus automóviles, incumpliendo la orden o sin portar salvoconducto.

Sanciones. Para quienes no cumplan con la restricción de movilidad existe una sanción que es del 30% del salario básico unificado (120 dólares) y seis puntos menos en la licencia de conducir. Con el afán de evitar sanciones, las autoridades insisten en que los ciudadanos, que no tengan ninguna necesidad de cumplir una actividad en particular, eviten salir de sus casas.

Autorizados. Las recomendaciones aplican para todos, aunque existen funciones que por su naturaleza son indispensables.

En estos casos, por ejemplo, se emitieron excepciones para quienes vayan a adquirir alimentos o combustibles o requieran atención en salud. Pero la medida gubernamental subraya que, en casos particulares, se debe respetar el calendario con el número de placa definido.

La misma disposición aplica en el caso de las unidades de transporte privado en la modalidad urbana como son los taxis ejecutivos y convencionales, según la Empresa Pública de Movilidad (EPM).

Sí pueden. El Decreto 1017, en su artículo 5, señala específicamente ocho casos en los que se podrá circular sin inconvenientes:

1.- Personas y servidores que deban prestar un servicio público o un servicio privado de provisión de los servicios básicos, de salud, seguridad, bomberos, aeropuertos, terminales aéreos, terrestres, marítimos, fluviales, bancarios, provisión de víveres y otros servicios necesarios, en especial, los que ayuden a combatir la propagación del Covid-19

2.- Miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas

3.- Comunicadores sociales acreditados.

4.- Miembros de misiones diplomáticas acreditadas.

5.- Personal médico, sanitario o de socorro, así como el transporte público administrado por las entidades estatales, sectores estratégicos, transporte de las entidades del sector salud, riesgos, emergencia y similares, seguridad y transporte policial y militar.

7.- Personas que circulen para abastecerse de víveres, medicina y combustibles, dentro del calendario.

8.- Demás sujetos y vehículos que determine el Ministerio de Gobierno en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y el COE Nacional.

Control. La EPM regulará que estas medidas se cumplan en el territorio de su jurisdicción, para eso dispone de 76 agentes en Ibarra y 350 uniformados a nivel mancomunado.