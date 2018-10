En la lucha por la igualdad

Antonio Ante. Con la presencia de niñas, niños y adolescentes de instituciones educativas de Antonio Ante y Otavalo, líderes sociales, grupos de adultos mayores y autoridades, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional realizó la presentación de la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional. El evento se realizó la mañana de ayer en el teatro Lía de la Fábrica Imbabura.

La agenda será un instrumento fundamental para la protección y garantía de derechos de menores y adultos mayores en el país y está enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021, en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Objetivo. El documento presentado plantea la necesidad de fortalecer la especialidad y especificidad de las propuestas de políticas públicas y líneas de acción para cada uno de los grupos generacionales.

Para la creación de esta agenda realizaron un ejercicio técnico de caracterización e identificación de las brechas existentes y trabajaron en la formulación de políticas públicas prioritarias, que permiten llegar a una sociedad equitativa y libre de todo tipo de discriminación.

Proyecto. Marco Tituaña, representante nacional del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, comentó que el documento tiene sentido siempre y cuando sus actores estén detrás, aprendiendo y sabiendo de qué trata, y usándola para que los derechos se hagan realidad en los respectivos lugares.

“Queremos que conozcan la agenda, y a partir de ello, la vayamos haciendo nuestra. El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional está conformado en el 50% por la sociedad civil y el otro 50% por las instituciones del estado”, explicó Tituaña.

Trabajo. Elena Larrea, directora provincial del Ministerio de Inclusión Económica y Social, comentó que esta agenda no es una casualidad, ya que tiene historia y personas que han construido esta historia. “En 1990 los adultos mayores no eran considerados ciudadanos, la gente creía que no tenían derechos y miren ahora como ha cambiado la vida”, dijo.

Por su parte, Fabián Posso, alcalde de Antonio Ante, dijo que este trabajo es efectivo y positivo, ya que iluminará un camino que permita entender las necesidades de nuestra sociedad.

“Existen múltiples problemas en la actualidad y debemos abordarlos de manera técnica y científica que nos permita buscar un entendimiento entre las diferentes acciones intergeneracionales”, concluyó Posso.