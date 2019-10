En Ibarra, unos que se van y otros que llegan

Ibarra. No ha existido información oficial sobre los cambios que se están efectuando al interior del GAD municipal de Ibarra.

La ciudadanía comenta sobre la salida de algunos funcionarios y directores que han dejado sus funciones, hasta cierto punto, inesperadamente, cuando en principio se mostraban como un fuerte soporte de la administración de la alcaldesa Andrea Scacco, quien está por retornar de Alemania, a donde acudió atendiendo la invitación de la Fundación Konrad Adenauer.

Salieron, Extraoficialmente se conoció de la salida de la Directora Financiera, Myrian Cisneros, quien tuvo una fuerte observación en una sesión de Cámara cuando se hablaba de los presupuestos. Otra ausencia sorpresiva fue la de Alberto Bolaños, el otavaleño muy cercano al alcalde Mario Conejo, quien fungía de asesor de la alcaldesa. Se mencionó que en su reemplazo se encuentra la exdirectora financiera de EMAPA-I, Maribel Arciniegas. No se conoce si ya fue nombrada oficialmente o aún no. Jhonny Muñoz, quien se desempeñaba como administrador de la Plaza Shoping Center de Ibarra, llegó a la difícil dirección de Cultura, en donde, según palabras de funcionarios que no quisieron identificarse, “no hay un plan operativo claro de actividades”. En su lugar está la representante del pueblo Kichwa Karanki, Gladys Potosí, sin que se conozca si tiene nombramiento oficial. Edison Navarro, exhombre de confianza del exalcalde de Cotacachi, Jomar Cevallos, confirmó que está laborando en la dependencia de participación en la EMAPA-I.