En escuela de Ibarra protestaron por falta de maestros

Ibarra. Con pancartas, un megáfono y cargados sus mochilas, las niñas y niños del cuarto año de Educación Básica “D” se tomaron las afueras de la unidad educativa Modelo Velasco Ibarra. Su pedido fue puntual, ya que no querían continuar sin un profesor titular, como han permanecido desde finales de diciembre de 2018.

Los pequeños buscaron que su voz sea escuchada por las autoridades, asegurando que quieren estudiar.

Luego de aproximadamente 90 minutos la solución llegó al plantel y dos docentes fueron enviados por la Coordinación Zonal 1 de Educación para que cubran las vacantes que se necesitaban en la institución.

Reclamo. Ana Reinoso, vocal del Comité Central de Padres de Familia, aseguró que han exigido a la Zonal y al Distrito de Educación desde inicios de año para que se les asigne un profesor. “Lamentablemente estas instituciones están evadiendo el derecho de nuestros niños a la educación. Estamos desmoralizados, nuestros niños están atrasados, no saben nada y no sabemos que pasa con las autoridades. Enviaron otros maestros pero les han suspendido porque no hay presupuesto, los niños prácticamente no han hecho nada en estos meses”, mencionó.

Por su parte, Mayra Pozo, otra de las madres de familia de este grado, comentó que en diciembre se enteraron que los profesores se jubilaban.

“En enero que llegamos a clases no tuvimos profesor y acudimos al Distrito a comunicar esta novedad y ahí nos dijeron que esperáramos un mes, pero paso ese lapso y nos dijeron que no había presupuesto. En marzo tuvimos maestros con contrato, estuvieron tres días y les retiraron por falta de presupuesto, pero nos enteramos que el Ministerio de Educación pidió puestos para personal administrativo pero no docentes”, dijo la madre de familia.

Solución. Los niños permanecieron durante una hora en las afueras del plantel hasta que llegó la rectora, Nubia Trejo, y les hizo ingresar para mantener una reunión junto a los padres de familia.

La autoridad dijo que apenas los docentes se jubilaron emitieron un documento solicitando que se reponga al personal.

“Nos informaron que era cuestión de días solucionar y que nuevamente retornarían los docentes de contrato, pero pasó un mes y no asignaron los maestros, es por eso la preocupación de los padres de familia.

Es bueno dar gratas noticias a los estudiantes y a sus padres, ya que ya tenemos el personal que va a trabajar con nombramiento fijo y ellos se incorporan. El Ministerio nos dio ya tres docentes en reposición y además viene el personal docente que completa la planta óptima”, dijo.

Con respecto a la inconformidad que manifestaron los padres sobre otro de los docentes, la rectora dijo que ese tema ya lo verán más adelante, porque tienen que estudiar los argumentos por los cuáles los padres no están de acuerdo.

“Vamos a hacer un conversatorio y habrá la posibilidad de que, a lo mejor, el compañero asuma otra carga horaria, o si ya se completa el personal docente, tendremos que ponerle a órdenes del Distrito”, agregó Trejo.

Autoridad. Por su parte, Diego Bucheli, coordinador zonal 1 del Ministerio de Educación, mencionó que el inconveniente ya está solucionado y ya se incorporaron los nuevos docentes que hacían falta. “El tema es que el Ministerio de Finanzas no asignó los recursos. Se ha hecho el proceso, pero se demora, ya que son trámites burocráticos, pero la gestión se realizó para atender las necesidades de los estudiantes”, agregó el coordinador.